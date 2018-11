Bourse Zurich: le SMI se redresse en fin de séance et finit au-dessus des 9000

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi, à la faveur d'un sursaut dans les dernières minutes. Auparavant, le SMI avait fait plusieurs aller-retour entre vert et rouge, alors que les indices de Wall Street divergeaient en matinée. Le retour au vert du Dow Jones a permis au marché zurichois de connaître un ultime rebond. Le SMI a fini au-dessus des 9000 points.

"Les ondes positives du secteur de la distribution compensent en partie les ondes négatives qui ont entouré les secteurs de la technologie, de la finance et de l'énergie lundi", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Les investisseurs accueillaient par ailleurs avec un optimisme prudent des informations de presse selon lesquelles le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a repris les discussions sur un compromis commercial avec son homologue chinois. On est toutefois encore loin de parvenir à la disparition des tensions commerciales, a souligné M. O'Hare.

Le SMI a terminé en baisse de 0,35% à 9015,43 points, avec un plus haut à 8052,17 et un plus bas à 8961,81. Le SLI a pris 0,39% à 1404,91 points et le SPI 0,27% à 10'583,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, 5 reculé et Adecco a fini inchangé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+3,4%), Sika (+1,7%) et Logitech (+1,4%).

AMS a connu une séance en dents de scie, après la chute de plus de 5% à Wall Street de son client officieux Apple, en raison de craintes sur sa croissance future. Le banquier privé Hauck & Aufhäuser a sabré l'objectif de cours à 23,60 de 80,00 francs suisses et réduit sa recommandation d'un coup à "sell" de "buy". L'analyste craint un avertissement sur résultat, dans la foulée des mauvais chiffres de Lumentum, un autre fournisseur d'Apple.

Fastweb, la filiale italienne de Swisscom (+0,4%), a conclu lundi un accord final pour l'acquisition pour près de 200 millions d'euros des activités Fixed-Wireless de Tiscali et la propriété du spectre de fréquences 3,5 GHz.

LafargeHolcim (+0,4%) a annoncé lundi soir la vente de 80% de sa filiale indonésienne au groupe étatique local Semen Indonesia pour 917 millions de dollars. L'accord valorise la totalité de l'entreprise 1,75 milliard de dollars. L'opération, qui faisait l'objet de rumeurs relayées par la presse depuis des mois, s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et a été largement saluée par la communauté financière.

Un temps lanterne rouge, Credit Suisse a terminé sur un gain de 0,2%. La banque aux deux voiles se retrouve dans le viseur de la justice à Genève. Une enquête menée depuis trois ans sur les agissements du gestionnaire d'actif TG Investment Services a été étendue à la grande banque, a indiqué à AWP une porte-parole de l'établissement zurichois, confirmant une information relayée par plusieurs médias. UBS (+0,5%) et Julius Bär (+0,6%) ont aussi gagné du terrain.

Dans le camp des poids lourds, l'Agence sanitaire américaine (FDA) a accordé à Roche (+0,8%) un examen prioritaire de la combinaison expérimentale de Tecentriq et d'Abraxane pour le traitement en première ligne d'un type de cancer du sein. Novartis (+0,3%) suit de loin et Nestlé (-0,3%) a pesé sur l'indice.

Lonza (-1,0%) et Temenos (-0,5%) complètent le trio des plus gros perdants avec Nestlé.

Givaudan (-0,3%) a annoncé un investissement de 20 millions de francs suisses sur le site de sa filiale française Expressions Parfumées à Grasse, en vue de l'extension et de la modernisation des laboratoires de recherche et développement ainsi que des installations de production.

Sur le marché élargi, la société immobilière PSP (+1,5%) a une nouvelle fois profité de l'effet positif du rachat d'immeubles à Edmond de Rothschild pour gonfler ses revenus des immeubles sur neuf mois.

Comet (-1,8%) a finalisé la cession de ses activités de traitement de surface aux Etats-Unis (Ebeam) plus vite que prévu.

Datacolor (-2,5%) a bien poursuivi sa croissance sur l'exercice décalé 2017/18 et proposera à ses actionnaires une rémunération inchangée de 15 francs suisses par action.

rp/ck