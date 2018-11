Bourse Zurich: le SMI se reprend, Credit Suisse pénalisé

Zurich (awp) - La Bourse suisse se reprenait jeudi en fin de matinée, après une ouverture en baisse. La saison des résultats trimestriels battait son plein avec notamment les performances de Swiss Re, Swisscom et Credit Suisse, qui était pénalisé par les investisseurs.

Malgré le rebond de la matinée, "les investisseurs seront cependant quelque peu nerveux avant la publication des résultats d'Apple après la clôture ce soir", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.

En Chine, l'activité manufacturière a connu un très léger rebond en octobre, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) Caixin.

En Suisse, l'optimisme des responsables des achats d'entreprises industrielles suisses a continué de s'éroder en octobre. L'indice PMI des directeurs d'achats s'est détérioré de 2,3 points sur un mois pour se fixer à 57,4 points.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a quant à lui affiché une légère hausse de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent. Sur douze mois, le renchérissement a atteint 1,1%.

Au Royaume-Uni la banque centrale fera le point sur sa politique monétaire.

A 10h45, l'indice vedette SMI progressait de 0,14% à 9033,98 points, après un plus bas de séance à 8988,47 points. Le SLI augmentait de 0,25% à 1423,98 points et le SPI gagnait 0,20% à 10'656,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 reculaient, deux étaient stables et 17 progressaient.

Swiss Re (+1,7%) faisait toujours partie des gagnants. Le réassureur a généré sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars, en dépit d'un débours estimé de 1,6 milliard pour les dégâts des catastrophes naturelles ou non de grande envergure. Les résultats sont globalement supérieurs aux attentes.

Les autres valeurs recherchées étaient Clariant (+2,3%), Sonova (+1,5%) et UBS (+1,2%).

Lonza (+0,4%) a trouvé un repreneur pour ses activités de traitement de l'eau. Le gestionnaire américain de placements Platinum Equity s'est engagé à débourser 630 millions de dollars pour l'unité Water Solutions, basée aux Etats-Unis.

Credit Suisse (-2,7%) était par contre sanctionné par les investisseurs. La banque a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 424 millions de francs suisses au troisième trimestre. Malgré un bond de 74%, ce dernier manque les prévisions du consensus AWP. L'établissement zurichois a globalement manqué les attentes du marché. UBS (-0,3%) limitait les pertes.

Swisscom (-1,0%) restait dans le rouge. Le géant bleu a enregistré une performance satisfaisante et conforme aux attentes sur les neuf premiers mois de l'année. L'opérateur historique revendique un chiffre d'affaires en hausse de 1% sur un an à 8,7 milliards de francs suisses pour un bénéfice net de 1,21 milliard, en recul de 4,4%.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,1%) et Roche (+0,5%) n'étaient pas d'un grand soutien. Ce dernier a reçu le feu vert de la Commission Européenne pour la commercialisation du Venclyxto en combinaison avec MabThera pour le traitement en seconde ligne contre la leucémie lymphoïde chronique.

Les autres perdants étaient Geberit (-0,8%), Givaudan (-0,6%) et Vifor (-0,6%).

Sur le marché élargi, Vontobel (+1,4%) accélérait la cadence. La banque privée zurichoise a atteint fin septembre un nouveau record pour sa masse sous gestion. Les actifs sous conseil des clients se sont fixés à 209,4 milliards de francs suisses, en progression de près d'un quart sur trois mois.

DKSH (-0,1%) a poursuivi le recentrage de son portefeuille, avec la vente du fabricant de boîtiers jurassien Queloz au groupe industriel biennois Cendres+Métaux.

Georg Fischer (+2,3%) était recherché, après avoir décroché "un nombre important" de contrats aux Etats-Unis pour une valeur totale de 100 millions de dollars.

Aryzta était suspendu de cotation, le temps que l'assemblée générale décide de l'augmentation de capital.

al/jh