Bourse Zurich: le SMI se reprend et termine au-dessus des 9600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain mardi après un net repli lundi. Le SMI a évolué durant toute la séance dans le vert et il a fini quelques encablures au-dessus de la barre des 9600 points sous laquelle il avait plongé la veille.

A New York, Wall Street profitait du rebond du secteur techno en matinée, alors que les autorités américaines ont accordé un répit temporaire au géant chinois des télécoms Huawei, placé la semaine dernière sur une liste noire de Washington.

"Même si c'est une petite mesure, cela symbolise peut-être la possibilité d'une pause dans la glissade actuelle vers ce qui pourrait être une guerre commerciale sans merci entre les Etats-Unis et la Chine pouvant entraîner dans son sillage l'économie mondiale", a relevé dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Le SMI a fini sur un gain de 0,44% à 9624,16 points, avec un plus haut à 9636,21 et un plus bas à 9594,50. Le SLI a pris 0,77% à 1488,79 points et le SPI 0,51% à 11'638,12 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé.

Alcon (-1,2%) a fini lanterne rouge, suivi par Nestlé (-0,5%)( et Partners Group (-0,3%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Novartis (+0,8%) ont gagné du terrain.

Le podium du jour se compose de Sonova (+6,3%), Temenos (+5,4%) et AMS (+3,9%).

Le fabricant d'appareils auditifs a vu ses ventes progresser et sa rentabilité s'améliorer sur l'exercice 2018/19 et propose d'agrémenter la rémunération de ses actionnaires de 30 centimes à 2,90 francs suisses.

Le développeur genevois de logiciels bancaires, qui tient sa journée des investisseurs à Londres, table sur une croissance de la marge opérationnelle de 100 à 150 points de base par an sur les trois à cinq prochaines années. A plus long terme, le groupe vise une progression des ventes "d'au moins" 10% à 15% par an. Bryan Garnier a dans la foulée relevé sa recommandation à "buy".

AMS avait fini lanterne rouge la veille, plombée par les sanctions américaines contre Huawei.

Parmi les valeurs recherchées, Vifor (+1,7%) a débuté une étude clinique avancée sur le médicament Veltassa chez les patients atteints de troubles cardiaques, associés ou non à des insuffisances rénales chroniques.

Aux bancaires, Julius Bär (+1,1%) a vu son objectif de cours relevé par HSBC, qui reste neutre sur le titre. UBS (+0,6%) va cesser complètement de rémunérer les comptes d'épargne à partir du 1er juin, comme il l'avait déjà fait pour les comptes courants.

Credit Suisse (+1,2%) a vu l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a relevé le rating de crédit long terme d'émetteur de Credit Suisse SA, la principale société opérationnelle de la banque aux deux voiles à "A+" de "A-". Cette note vaut aussi pour les autres sociétés opérationnelles de la banque. La note de la holding non opérationnelle Credit Suisse Group été confirmée à "BBB+". La perspective est "stable" pour toutes les unités, a précisé S&P.

Sur le marché élargi, le Conseil-exécutif bernois a pointé du doigt l'évolution des salaires des cadres dirigeants de BKW (+0,9%) et demandé au conseil d'administration de l'énergéticien une révision du modèle de rémunération.

Kuros (+1,7%) a fortement progressé après que l'assemblée générale a rejeté des propositions d'augmentation de capital.

Bank SoBa, le bras bancaire de l'assureur Bâloise (+1,0%) propose désormais Google Pay comme moyen de paiement.

DKSH (+1,6%) a entamé avec le fabricant Spices & Seasonings Specialties en Malaisie un partenariat portant sur la distribution des nouilles instantanées Ibumie dans l'ouest du pays.

Santhera (+0,4%) va collaborer avec l'Université de Bâle dans le développement de thérapies géniques contre une forme de dystrophie musculaire congénitale.

Le groupe immobilier SPS (-0,1%) entend réduire de moitié les charges d'exploitation et d'entretien avec l'introduction de son concept de bâtiment "2226", qui permet un important effet de stockage de chaleur.

