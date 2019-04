Bourse Zurich: le SMI sous les 9500 points, plombé par les poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI, plombé par ses poids lourds, est repassé sous la barre des 9500 points. Sur le marché élargi, Stadler Rail a tenu la vedette pour son entrée en Bourse, la deuxième cette semaine après Alcon mardi.

A New York, Wall Street montait nettement en début de séance, par les résultats meilleurs que prévu des géants bancaires JPMorgan Chase et Wells Fargo et l'envolée de Disney.

Sur le front économique, les exportations chinoises sont vigoureusement reparties à la hausse en mars, tandis que les importations ont accéléré leur repli, un signe encourageant au moment où se multiplient les questions sur la solidité de la deuxième puissance économique mondiale.

Ces statistiques, combinées à la grosse opération dans le secteur énergétique et aux résultats records de JPMorgan Chase, "représentent un bon trio de nouvelles pour alimenter l'appétit des investisseurs pour le risque", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a fini en recul de 0,67% à 9484,91 points, avec un plus haut à 9548,94 points et un plus bas à 9442,61 points. Le SLI a cédé 0,13% à 1476,22 points et le SPI 0,49% à 11'344,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont reculé, 18 avancé et Givaudan a fini stable.

Derrière la lanterne rouge Alcon (-3,6% à 54,0 francs suisses), on trouve les poids lourds Roche (-2,2%), Novartis (-1,6%) et Nestlé (-0,9%), parmi lesquels se sont glissés Lonza (-3,5%) et Swisscom (-0,9%).

Alcon a notamment souffert d'une recommandation à la vente par Société Générale, dont l'analyste a commis une erreur dans sa modélisation, ce qui avait conduit à une recommandation d'achat non méritée. Kepler Cheuvreux a entamé la couverture du titre à "reduce" et un objectif de cours à 51 francs suisses. L'analyste estime que l'on peut espérer une croissance durable de la part de l'ancienne filiale de Novartis, mais il pense que la valorisation du titre est trop élevée.

Lonza a été dégradé à "neutral" de "outperform" par MainFirst. L'analyste anticipe une contamination prochaine de la rentabilité par les soucis d'approvisionnement rencontrés par le chimiste rhénano-valaisan. Il note cependant que les perspectives à plus longue échéance demeurent intactes.

Dans le camp des gagnants, le podium se compose de Sonova (+3,7%), AMS (+3,2%) et Credit Suisse (+3,0%).

Julius Bär (+0,6% ou +0,26 franc) s'en est bien tiré, alors que la nominative était traitée hors dividende de 1,50 franc. UBS (+1,5%) a aussi eu le vent en poupe.

Les bancaires ont été soutenues par des bénéfices et recettes trimestriels "record" de JPMorgan, en raison d'une bonne santé de l'économie américaine qui s'est traduite par des hausses des demandes de ses cartes bancaires, des crédits octroyés et des dépôts enregistrés. Wells Fargo, secouée par les scandales et en quête d'un patron, a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, marqués par une légère hausse des crédits.

Adecco (+2,4%) a profité d'une analyse de Merrill Lynch, qui a porté sa recommandation d'un coup à "buy" de "underperform" et confirmé l'objectif de cours à 65 francs suisses. Selon l'analyste, les bases de comparaison se font moins exigeantes pour le géant du travail temporaire.

Sur le marché élargi, Stadler Rail a lancé sa cotation à la Bourse suisse avec un premier cours à 42 francs suisses, à comparer au prix d'émission de 38 francs suisses. Le titre a terminé à 43,10 francs suisses au plus haut du jour (plus bas à 40,95 francs suisses).

Polyphor (+14,9%) a décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une désignation de Qualified infectious disease product (QIDP) dans quatre indications pour son antibiotique murepavadin.

La Banque cantonale de Lucerne (-0,1%) et Airesis (+3,0%) ont publié leurs chiffres 2018.

En plus de Julius Bär, les titres suivants étaient traités hors dividende: Ascom (-1,7% ou 0,24 franc, dividende 0,45 franc), Bachem (-2,7% ou 3,40 francs suisses, dividende 2,75 francs suisses), Huber+Suhner (-0,5% ou 0,40 franc, dividende 2,50 francs suisses), Kudelski (-0,8% ou 0,05 franc, dividende 0,10 franc), Sunrise (-4,9% ou 3,60 francs suisses, dividende 4,20 francs suisses) et Tornos (-1,2% ou 0,10 franc, dividende 0,28 franc).

rp/al