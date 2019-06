Bourse Zurich: le SMI sous les 9900 points, prudence avant le sommet du G20

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Le SMI, qui l'avait refranchie en cours de séance, a fini sous la barre des 9900 points. Les investisseurs étaient en mode prudence après des déclarations un peu moins accommodantes que prévu de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) concernant de potentielles baisses de taux et avant le sommet du G20.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, les investisseurs optant pour la confiance quant à la conclusion rapide d'un accord commercial sino-américain alors que le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devraient se rencontrer en marge du G20.

Le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin s'est montré confiant sur l'issue de cette réunion samedi au Japon. "Nous avons parcouru environ 90% du chemin (vers un accord) et je pense qu'il est possible que nous y parvenions", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNBC depuis Bahreïn. "L'économie de la Chine s'effondre, ils veulent un accord", a affirmé M. Trump à la chaîne Fox Business.

Le SMI a terminé en recul de 0,62% à 9838,13 points, avec un plus bas à 9835,61 points et un plus haut à 9916,58 points. Le SLI a cédé 0,29% à 1506,79 points et le SPI 0,63% à 11'880,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 13 avancé et Adecco et Zurich ont fini inchangés.

Les plus gros perdants du jour sont Vifor (-2,2%), Novartis (-2,0%) et Sonova (-1,6%).

Novartis a constaté une efficacité de son médicament contre le psoriasis en plaques Cosentyx contre les interleukines 23 et 17F, en plus de 17A. Le laboratoire rhénan souligne toutefois que ces données, publiées dans la revue "Journal of Allergie and Clinical Immunologie" (JAC), devront encore faire l'objet d'analyses pour déterminer le potentiel total de l'inhibition de l'interleukine 17A.

Roche (-0,7%) et Nestlé (-0,9%) ont aussi perdu des plumes. Le géant de Vevey va adopter l'étiquetage nutritionnel simplifié Nutri-Score pour tous ses produits vendus en Europe, après s'être d'abord montré réticent à propos de cette méthode. Le déploiement s'étendra sur deux ans et débutera dans les pays qui soutiennent d'ores et déjà le Nutri-Score et en Suisse.

Swisscom (-0,4%) a annoncé mardi soir la conclusion d'un accord stratégique entre sa filiale italienne Fastweb et Wind Tre pour la construction d'un réseau 5G couvrant l'ensemble du territoire italien.

Dans une interview à Finanz und Wirtschaft, le nouveau directeur financier de Temenos (-1,4%), Panagiotis Spiliopoulos, a laissé entrevoir une hausse des marges et confirmé les objectifs.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Lonza (-1,3%) pour prendre en compte la force du franc, qui devrait affecter les ventes et les résultats. Les perspectives à long terme restent intactes, selon l'analyste, qui confirme sa recommandation "buy".

Dans le camp des gagnants, la volatile AMS (+3,6%) a pris la première place, apparemment dopée par la reprise par l'américain Micron de la livraison de composants électroniques au chinois Huawei. Suivent les bancaires Credit Suisse (+1,6%) et Julius Bär et UBS (chacune +1,2%).

Swiss Re (+0,1%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank, qui a intégré dans son modèle de calcul le programme de rachat d'actions à hauteur de 1 milliard de francs suisses. La recommandation reste à "hold".

Sur le marché élargi, le détaillant Valora (-3,4%) s'est fixé de nouveaux objectifs à moyen terme. Le groupe vise d'ici 2025 une croissance annuelle de 2-3% des ventes externes et de 0,2% de la marge opérationnelle (Ebit).

La Banque cantonale de Bâle (BKB, +3,0%) va revoir ses structures internes suite au rachat intégral de Banque Cler. La restructuration touche 150 postes et jusqu'à 40 pourraient être supprimés d'ici deux ans.

Le prestataire de services Valartis (inchangé) a bouclé son programme de rachat d'actions annoncé il y a un mois. Les détenteurs de titres en ont servi plus que l'offre maximale. Suite à l'opération, l'actionnaire principal MCG Holding a vu sa participation ramenée à 44,27%.

La société immobilière Novavest Real Estate envisage une migration de la Bourse BX de Berne vers son homologue zurichoise SIX Swiss Exchange, dans le cadre d'une éventuelle augmentation de capital vers la fin de l'année.

rp/al