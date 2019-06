Bourse Zurich: le SMI sous son plus haut du jour, freiné par l'emploi privé US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Le SMI, qui avait évolué latéralement entre 9650 et 9670 points durant une bonne partie de la séance, a vu ses gains s'effriter après l'annonce d'un net recul de l'emploi privé ADP en mai aux Etats-Unis. L'indice vedette de SIX a toutefois fini nettement au-dessus des 9600 points.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert au lendemain d'une hausse soutenue par des commentaires de Jerome Powell et malgré des indicateurs économiques mitigés.

De l'avis de nombreux spécialistes des marchés, la hausse de mardi puis celle du début de séance mercredi s'expliquaient par le ton accommodant adopté mardi par le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, ouvrant timidement la perspective d'une baisse de taux d'intérêt par l'institution après avoir auparavant plaidé la "patience". Cette possible baisse de taux pourrait être rendue nécessaire par les conséquences de la guerre économique sino-américaine.

L'heure est aux inquiétudes pour la conjoncture: le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour la Chine, pourtant traditionnellement moteur de l'économie mondiale.

L'économie mondiale reste "à un tournant délicat" en raison du regain des tensions commerciales, a souligné le FMI, exhortant les pays du G20 à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux bas pour soutenir leur économie.

La Banque mondiale a de son côté abaissé nettement mardi ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, à 2,6% contre 2,9% estimé en janvier.

Le SMI a terminé en hausse de 0,63% à 9658,62 points, avec un plus haut à 9672,82 points et un plus bas à 9579,43 points. Le SLI a gagné 0,75% à 1480,00 points et le SPI 0,72% à 11'685,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Clariant et Alcon (chacune -0,3%) ont reculé.

Du côté des poids lourds, les géants pharmaceutiques Roche (+0,3%) et Novartis (+0,4%) ont présenté une nouvelle salve de données d'études positives pour deux de leurs traitements anticancéreux, dans le cadre du congrès oncologique annuel Asco, qui s'est achevé mardi.

Le 3e poids lourd, Nestlé (+1,1%) a surperformé l'indice.

Dans le camp des gagnants, Temenos (+2,6%) a pris la plus haute marche du podium, suivi par Partners Group (+2,4%) et Swatch (+1,9%). Richemont (+1,4%) fait aussi partie des gros gagnants. Les valeurs du luxe ont probablement profité d'une certaine détente sur le front du conflit commercial sino-américain.

Lafargeholcim (+1,3%) a vu son objectif de cours relevé par Kepler Cheuvreux qui a confirmé "hold". Après les récentes cessions et le désendettement subséquent, il est désormais temps pour le cimentier franco-suisse de se concentrer à nouveau sur les opportunités de croissance, a relevé l'analyste.

Sur le marché élargi, Dufry (+1,9%) a annoncé l'acquisition de la coentreprise russe Regstaer Vnukovo, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 60 millions d'euros. La finalisation de la transaction, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, est attendue pour le troisième trimestre.

Zur Rose (-3,5%) va intensifier sa collaboration avec Migros. Les deux partenaires entendent créer une coentreprise afin de développer les concepts de shop-in-shop de l'apothicaire en ligne, en particulier en Suisse romande.

Aryzta (+7,0%) s'est repris de sa chute de plus de 13% la veille, dans la foulée de résultats trimestriels pourtant supérieurs aux attentes. Baader Helvea, Goldman Sachs et Kepler Cheuvreux ont abaissé leur objectif de cours respectif.

L'importante érosion des volumes de ventes en Amérique du Nord au troisième trimestre ajoute un élément d'incertitude à un redressement aux contours déjà difficiles, a comment l'analyste de Kepler. Au vu des perspectives à l'horizon 2021, la valorisation de l'action est attrayante, selon lui, mais il n'y a aucune garantie que le boulanger industriel remplisse ses objectifs.

DKSH (+1,6%) a décroché un nouveau contrat auprès du groupe pharmaceutique Astellas, dont il assurera la commercialisation et la distribution des produits en Birmanie.

Implenia (-0,1%) a nommé Anita Eckardt à la tête de sa division spécialités ainsi qu'au comité de direction à compter du 1er septembre.

rp/al