Bourse Zurich: le SMI tente d'enchaîner sur le rebond de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en hausse mardi, dans le sillage de la solide performance de Wall Street et de quelques rares signaux encourageants sur le front de la pandémie de coronavirus. En Suisse, les sociétés commencent à revoir leur projections de croissance et de dividende.

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, consolidant le rebond de la semaine dernière alors que les Etats-Unis prolongeaient les mesures destinées à contenir la pandémie de coronavirus. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 3,19% et le Nasdaq s'est apprécié de 3,62%.

"Les principaux indices américains ont fini en hausse hier soir dans le sillage d'informations selon lesquelles les nouveaux cas de contamination en Italie au coronavirus auraient atteint le plus bas depuis deux semaines", a indiqué John Plassard de Mirabaud Securities.

Quelques lueurs d'espoirs apparaissaient aussi du côté conjoncturel. L'indice d'activité manufacturière en Chine a ainsi connu en mars un rebond surprise après un plus bas historique le mois précédent. Mais la Banque mondiale estime désormais que l'expansion de la deuxième économie du monde pourrait dégringoler cette année à +0,1%.

A 09h08, le SMI s'appréciait de 1,64% à 9319,09 points, après avoir bondi de 1,98% lundi en clôture. Le SLI gagnait 1,61% à 1360,29 points porté par la totalité des valeurs vedettes de l'indice. Le SPI progressait quant à lui de 1,57% à 11'336,18 points.

AMS (+5,1%) se plaçait sur la première marche du podium, suivi par Vifor (+4,1%) et Swiss Re (+3,8%). Ce dernier était galvanisé par une recommandation à l'achat émise par les analystes d'UBS. Jusqu'à présent, ils conseillaient de se défaire du titre du réassureur.

Schindler (+3,5%) était porté par une importante commande, non chiffrée, en Australie.

Les bancaires avançaient également avec Credit Suisse (+2,1%) et UBS (+1,4%), tandis que les poids lourds Nestlé (+0,9%), Novartis (+2,1%) et Roche (+2,6%) participaient à la tendance positive.

Les plus faibles performances étaient enregistrées par Swisscom (+0,4%), Richemont (+0,6%) et Geberit (+0,6%). Société Générale et Jefferies ont respectivement abaissé les objectifs de cours de deux derniers cités.

Le marché élargi était animé avec plusieurs résultats de sociétés. Softwareone (+11,1%) s'envolait. La société a enregistré l'année dernière une solide progression des recettes et de la rentabilité. Malgré les difficultés liées à la pandémie de coronavirus, le spécialiste des services et du conseil aux entreprises pour l'utilisation de logiciels a confirmé ses objectifs à l'horizon 2022.

Ypsomed (+1,9%) avançait plus modestement. L'entreprise a trouvé un nouveau client pour son auto-injecteur Ypsomate. Le géant israélien des génériques Teva lance son traitement innovant préventif contre la migraine Ajovy en combinaison avec la version à 2,25 ml du dispositif versatile du groupe de Berthoud.

Lindt & Sprüngli (BP +3,4%) remontait la pente, après avoir annulé ses objectifs 2020 au regard des conséquences du coronavirus sur ses activités. Le chocolatier maintient toutefois son dividende spécial anniversaire et se dit paré pour affronter la crise.

