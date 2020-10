Bourse Zurich: le SMI tente de se stabiliser

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait de remonter la pente lundi en fin de matinée, après avoir ouvert en baisse sous les 10'000 points. Les incertitudes sur le plan de relance aux Etats-Unis et la flambée de nouveaux cas de Covid-19 pesaient sur le moral des investisseurs.

"Sur le front sanitaire, la situation semble empirer. Un certain nombre d'Etats américains, ainsi que des pays comme l'Italie, les Pays-Bas et la Hongrie ont enregistré une envolée des contaminations au coronavirus. L'Espagne a déclaré l'état d'urgence et la France s'apprête à serrer la vis", ont énuméré les analystes de CMC Markets.

En Suisse, le Conseil fédéral doit annoncer mercredi de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus.

"La majorité des investisseurs veut demeurer optimiste sur le potentiel de rebond des marchés actions, mais ils deviennent de plus en plus sceptiques concernant le nouveau plan d'aide économique aux Etats-Unis", ont ajouté les spécialistes d'Activtrades.

Les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 risquent quant à elles d'affecter l'économie, ont-ils ajouté.

A la Bourse suisse vers 10h42, l'indice vedette SMI ne reculait plus que de 0,07% à 10'016,78 points, après avoir ouvert autour des 9950 points. Le SLI limitait également ses pertes, évoluant en baisse de 0,25% à 1549,86 points, tandis que le SPI n'abandonnait plus que 0,17% à 12'486,04 points.

Seuls quelques rares titres évoluaient dans le vert: Swisscom (+0,6%), Roche (+0,5%) et Sika (+0,4%). Ces deux derniers bénéficiaient de relèvements d'objectifs de cours.

Les analystes de Credit Suisse, Berenberg et Morgan Stanley ont pour leur part relevé l'objectif de cours de Schindler (+0,1%). Ce dernier a dévoilé vendredi des résultats sur neuf mois en repli, mais supérieurs aux attentes.

Novartis (-0,1%) cédait par contre ses modestes gains de la matinée, après avoir dévoilé un succès en études cliniques de phase II pour le médicament expérimental iptacopan contre la glomérulopathie C3, une maladie touchant les reins de patients souvent jeunes. Le laboratoire bâlois présentera mardi ses résultats au 3e trimestre.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,2%) montait tout juste.

A l'inverse, Temenos (-1,8%), Swiss Life (-1,6%) et Adecco (-1,5%) cédaient nettement leurs gains, suivis par les valeurs du luxe Swatch Group (-1,2%) et Richemont (-1,1%).

Sur le marché élargi, Aryzta (-11,2%) chutait après la fin des négociations avec Elliott en vue d'un rachat du boulanger industriel en difficultés.

Basilea (-1,7%) accélérait ses pertes. Le laboratoire a dévoilé de nouvelles données précliniques sur son médicament Derazantinib, disposant de capacités anti-angiogenèse qui permettent de traiter les cancers présentant une mutation FGFR.

Siegfried (+0,3%) limitait sa progression. Le groupe argovien figure parmi les sous-traitants favoris du géant pharmaceutique Novartis, après l'acquisition annoncée fin septembre de deux sites du laboratoire bâlois en Espagne.

Parmi les autres titres de l'indice SPI à afficher des variations importantes se trouvaient Perfect Holding (-5,7%) et Comet (-5,5%), ainsi que Kuros (+6,4%) et Relief Therapeutics (+3,2%).

al/md