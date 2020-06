Bourse Zurich: le SMI termine à nouveau au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi. Le SMI, qui avait fortement rebondi en début de séance, s'est ensuite maintenu latéralement dans le vert, au-dessus de la barre des 10'000 points, a connu une petite alerte autour de 17 heures, repassant sous ce niveau, avant de se reprendre sur la fin pour finir au-dessus.

A New York, Wall Street montait en matinée après notamment l'annonce d'une hausse record de 17,7% des ventes au détail en mai. Le président américain Donald Trump s'est félicité de ces chiffres et a dit s'attendre à "une excellente journée pour la bourse et les emplois" sur son compte Twitter.

La production industrielle s'est également ressaisie en mai après un plongeon historique le mois précédent, selon les données de la Fed. Elle a toutefois augmenté moins que prévu par les analystes (+1,4% contre 3% attendus).

Au chapitre macroéconomique, l'inflation en Allemagne a encore ralenti en mai, à 0,6% sur un an, son plus bas niveau depuis 2016, alors que la pandémie a entraîné le pays dans la récession.

En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'attend désormais à ce que le produit intérieur brut (PIB) suisse recule de 6,2% cette année - contre -6,7% dans ses précédentes estimations - avant de rebondir de 4,9% l'année prochaine.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,95% à 10'034,29 points, avec un plus haut à 10'098,50 et un plus bas à 9869,25 à l'ouverture. Le SLI a pris 2,13% à 1499,75 points et le SPI 1,87% à 12'406,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Givaudan (-0,3%) est le seul perdant.

Avec le parfumeur genevois, Richemont (+0,1%) et Julius Bär (+0,3%) ont stagné dans le bas du tableau.

Les poids lourds Roche (+1,1%) et Nestlé (+1,4%) ont un peu freiné, alors que Novartis (+2,2%) a été un peu plus recherché.

Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". La plupart des entreprises doivent faire face à une érosion organique au deuxième trimestre, selon a banque américaine. Les producteurs de denrées alimentaires devraient toutefois s'en tirer mieux que ceux de produits de soin.

Sika (+4,3%), Logitech, Alcon et Vifor (tous +3,7%) se bousculent sur le podium avec Credit Suisse (+3,6%).

Barclays a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse mais confirmé "underweight". La volatilité des marchés est plus élevée que prévu et dure aussi plus longtemps, selon les analystes.

UBS (+3,2%) a aussi fini dans le haut du tableau.

Lafargeholcim (+3,4%) a profité d'échos de presse autour d'un vaste plan de renouvellement et d'extension d'infrastructures outre-Atlantique annoncé par le président Trump. Le mastodonte helvético-hexagonal des matériaux de construction serait idéalement placé pour en profiter, selon des courtiers. Lafargeholcim a réalisé un quart de son chiffre d'affaires 2019 en Amérique du nord.

Selon Bloomberg, AMS (+2,9%) planche sur différentes options pour la période suivant la concrétisation prochaine de la reprise de l'éclairagiste Osram. Il est prévu que le segment automobile de l'Allemand soit transféré vers une structure de holding. Une vente de cette division n'est pas à exclure.

Sur le marché élargi, le fabricant de matériel dentaire Coltene (-0,8%) a prévenu que sa performance en 2020 sera inférieure à celle de 2019, en raison d'un ralentissement de la demande induit par la pandémie de coronavirus. Les mesures de confinement ont déployé sur les mois d'avril et de mai un impact négatif sur les consommables, à l'exception notable des produits de désinfection. L'entreprise espère toutefois atteindre ses objectifs à moyen terme grâce au potentiel du marché, a indiqué à AWP le directeur général, Martin Schaufelberger, lors d'un entretien.

Le laboratoire genevois Addex (+13,2%) a fait état d'une avancée pour son médicament en développement ADX71149 pour le traitement de l'épilepsie, qui va entrer en phase 2a d'études cliniques.

Morgan Stanley a entamé la couverture de SoftwareONE (+8,1% à 24,60 francs suisses) à "overweight" et objectif de cours à 30 francs suisses. Le distributeur de logiciels devrait profiter de la tendance à délocaliser les données vers le cloud, prophétise l'analyste qui prévoit une croissance annualisée de plus de 10% à compter de 2021.

Stadler (+4,1%) accumule les contrats, cette fois une commande de plus de 130 millions de francs suisses auprès d'un transporteur suédois.

Vontobel (+2,4%) a annoncé la nomination de Thomas Heinzl pour succéder à Martin Sieg Castagnola au poste de directeur financier (CFO).

rp/lk