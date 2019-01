Bourse Zurich: le SMI termine à nouveau sous les 9000 points

Zurich (awp) - Après avoir cherché une direction, oscillant entre rouge et vert en fin de matinée, la Bourse suisse est résolument partie à la baisse. Le SMI, qui était parvenu à défendre la barre psychologique des 9000 points la veille, a de nouveau reculé sous ce niveau.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, après un week-end prolongé. Les investisseurs étaient rattrapés par les inquiétudes sur l'économie mondiale après un avertissement du FMI sur la croissance et des chiffres chinois. Les administrations fédérales restaient partiellement fermées, le budget étant toujours paralysé par un bras de fer entre les démocrates au Congrès et la Maison Blanche sur le financement d'un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique.

Tous ces éléments, qui alimentent les inquiétudes sur la croissance, pèsent sur le marché des actions "dans la mesure où ils ramènent un peu les investisseurs sur terre après la progression ininterrompu des indices ces quatre dernières semaines qui a conduit à une hausse du S&P 500 de 13,6% depuis le 24 décembre", a souligné Patrick O'Hare de Briefing. Après "une telle avancée en si peu de temps", les indices "sont prêts pour un repli", a-t-il estimé.

Le SMI a terminé en baisse de 0,50% à 8966,34 points, avec un plus bas à 8941,22 et un plus haut à 9017,28. Le SLI a cédé 0,66% à 1391,73 points et le SPI 0,44% à 10'465,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et 7 avancé.

UBS (-3,2%) a fini lanterne rouge, malgré un bénéfice annuel en nette hausse et un dividende relevé de 5 centimes par action à 0,70 franc au titre de l'exercice écoulé. Les chiffres du 4e trimestre ont déçu les attentes. La mécanique mise en place par la banque aux trois clés en 2018 s'est grippée au dernier trimestre. En raison de marchés financiers capricieux, la gestion de fortune et la banque d'affaires ont subi un retour de balancier.

Derrière UBS, AMS (-3,2%) et Julius Bär (-2,5%) complètent le trio des plus gros perdants. Credit Suisse (+0,2%) a en revanche terminé dans le vert.

Longtemps dans le vert, Logitech (-0,3%) a engrangé au troisième trimestre de son exercice décalé 2018/19 un chiffre d'affaires de 864,4 millions de dollars, en hausse de 6,4% sur un an et nettement supérieur aux attentes. Les analystes ont salué cette nouvelle démonstration du groupe technologique d'origine vaudoise.

Le podium du jour se compose de Sonova (+1,0%), Givaudan (+0,6%) et LafargeHolcim (+0,5%).

Givaudan a vu sa recommandation relevée à "outperform" de "neutral" par Mainfirst, qui a aussi nettement augmenté l'objectif de cours. Avec l'intégration de Naturex et la mise en oeuvre du programme de restructuration GBS, 2019 sera à nouveau une année importante pour le spécialiste des arômes et parfums, a souligné l'analyste. La pression sur les prix des matières premières devrait également diminuer cette année.

SGS (+0,1%) a dépassé pour la première fois de son histoire le milliard de francs suisses en termes de bénéfice opérationnel, avec un Ebit ajusté de 1,05 milliard, en hausse de 8,4% sur un an. Le groupe genevois d'inspection s'apprête à poursuivre sur sa lancée. Diversification et augmentation du volume d'activités sont au rendez-vous, mais les nouvelles acquisitions devront être plus qualitatives. Les Etats-Unis et l'Asie sont les principales "cibles", a-t-il précisé.

Le poids lourd Nestlé (+0,1%) a grignoté un peu de terrain alors que Novartis (-0,2%) et Roche (-0,4%) en ont cédé. Les deux géants pharma bâlois dévoileront leurs résultats annuels la semaine prochaine. Liberum a relevé la recommandation de Nestlé à "hold" de "sell" et augmenté l'objectif de cours, pour tenir compte de l'accélération du chiffre d'affaires et des marges en lien avec la réorganisation du portefeuille.

Dans le camp du luxe, BNP Paribas a réduit l'objectif de cours de la porteur Swatch (-0,8%) et de la nominative Richemont (-0,5%), confirmant "neutral" pour la première et "outperform" pour la seconde. L'analyste a pris en compte les craintes pour l'environnement macro-économique, notamment les indicateurs inquiétants en Chine.

Une multitude de sociétés du marché élargi ont également publié des chiffres annuels, à l'image des industriels Komax (+1,4%), Mikron (+7,1%) et Tornos (-5,9%), le groupe de santé Galenica (+0,7%) ou encore l'équipementier du bâtiment Arbonia (-2,6%).

Le groupe Perrot Duval (+39,8%) a reçu et accepté une offre ferme du chinois Guangzhou Haozhi Industrial pour l'acquisition de ses participations Infranor Holding et de Bleu-Indim pour un prix compris entre 30 et 35 millions de francs suisses.

