Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus de la barre des 9700 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI a évolué durant toute la séance au-dessus de la barre des 9700 points, ce qui le rapproche à nouveau de ses plus hauts historiques de fin avril, début mai. La séance s'est déroulée dans le calme, en l'absence des investisseurs britanniques et américains, leurs marchés respectifs étant fermés pour cause de jour férié.

Sur le plan géopolitique, ls dernières déclarations du président américain semblent avoir rassuré les investisseurs. En déplacement au Japon, Donald Trump a assuré que Washington ne cherchait pas un changement de régime à Téhéran. Il s'est aussi montré optimiste à propos de son différend avec Pékin, déclarant qu'il y avait "de très bonnes chances" pour un accord commercial USA/Chine. Il a également vanté "l'intelligence" du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Les élections européennes ont quant à elles été marquées par une poussée des eurosceptiques, quoique contenue. CMC Market note le fait que "les partis pro-européens conservent la majorité au parlement est une bonne nouvelle pour les marchés".

En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz a été renversé par une motion de censure soutenue par les principaux partis d'opposition.

En Suisse, le baromètre de l'emploi publié par l'Office fédéral de la statistique a fait état d'une légère embellie sur un an. Concernant le tourisme suisse en 2019, l'institut conjoncturel de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (KOF) prévoit un accroissement du nombre des nuitées d'environ 1,5%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,48% à 9712,96 points, avec un plus haut à 9754,53 points et un plus bas à 9710,37 points. Le SLI a gagné 0,3% à 1487,33 points et le SPI 0,52% à 11'746,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit ont achevé la séance en repli, deux autres demeurant à l'équilibre.

Novartis (+1,5%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivie par Logitech (+1,2%) et Schindler (+0,9%).

L'action du laboratoire bâlois a été dopée par l'homologation obtenue aux Etats-Unis pour le Zolgensma. La thérapie génique sera disponible contre l'amyotrophie spinale chez les enfants de moins de deux ans, y compris ceux ne présentant pas encore de symptômes au moment du diagnostic, au tarif de 2,215 millions de dollars. Par ailleurs, Bryan Garnier et Vontobel ont relevé leur objectif de cours, saluant tous deux cette homologation.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,5%) ont terminé plus bas dans le classement.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,6%) précède UBS (+0,4%) et Julius Bär (+0,3%) pour laquelle JPMorgan a réduit l'objectif de cours tout en confirmant "overweight". Les afflux nets de capitaux au cours des quatre premiers mois de l'année se sont avérés plus modestes qu'anticipé, a commenté l'analyste. Le titre reste cependant relativement sous-valorisé, et le rendement du dividende de 4,4% est alléchant, selon l'expert.

Swiss Life (+0,3%) a amélioré le résultat dans la prévoyance professionnelle pour la clientèle entreprises: autant les primes que les nouveaux contrats ont accéléré l'année dernière.

Dans le camp des perdants, la porteur Swatch (-% ou francs suisses) était traitée hors dividende de 8 francs suisses et a fini lanterne rouge, ....

Sur le marché élargi, la nominative Swatch (-1,7% ou 4,60 francs suisses) était traitée hors dividende de 1,6 franc.

Santhera (+2,3%) a déposé une nouvelle demande pour l'idebenone contre la DMD auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Stadler Rail (-0,3%) a décroché le plus gros contrat de maintenance de son histoire, pour 100 rames Flirt en Norvège qui vont lui rapporter près de 100 millions de francs suisses.

DKSH (+0,7%) renforce sa présence dans le Benelux avec le rachat du distributeur de spécialités chimiques néerlandais Dols International. Le conglomérat zurichois étoffe sa direction générale en y nommant le secrétaire de son conseil d'administration.

Le groupe de cliniques privées et d'hôtels Aevis Victoria (+1%) veut concentrer son activité d'acquisitions sur les centres médicaux en Suisse. A l'étranger, la société fribourgeoise vise des hôtels situés dans de grandes capitales.

Medartis (+0,7%) a annoncé le départ de son directeur général, Willi Miesch, qui a décidé de quitter ses fonctions après 20 ans de service.

