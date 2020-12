Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus de son niveau de fin 2019

Zurich (awp) - Pour son avant-dernière séance de l'année, la Bourse suisse a poursuivi mardi sur la lancée positive de la veille. Après une brève hésitation en tout début de séance et un passage dans le rouge sous les 10'600 points, le SMI s'est vite redressé pour ensuite évoluer en dents de scie et terminer près de son plus haut du jour.

L'indice vedette de SIX est repassé au-dessus du niveau qui était le sien à fin 2019 (10'616,94 points), les investisseurs se laissant tenter un rally de fin d'année. Selon des courtiers, la progression s'explique par le regain d'optimisme pour 2021. Le début des vaccinations de masse, l'accord post-Brexit, le nouveau plan d'aide à l'économie américaine et l'assurance que les banques centrales maintiendront une politique monétaire accommodante soutiennent cet optimisme, ont expliqué des courtiers, qui ont ajouté que le risque d'une rechute des marchés n'est cependant pas négligeable.

A New York, Wall Street poursuivait sa chasse aux records après ceux de la veille. "La tendance haussière devrait se poursuivre mais à un rythme moins soutenu que lors de la séance précédente", a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

"Si le Dow Jones et le S&P sont susceptibles de clôturer à nouveau à des niveaux records, le rythme des gains sera plus faible", a poursuivi l'analyste.

"Le moral est soutenu par le fait que la Chambre des représentants a adopté lundi un projet de loi qui augmenterait les chèques de relance à 2.000 dollars au lieu du niveau actuel de 600 dollars", ont relevé les analystes de Wells Fargo. C'est maintenant au tour du Sénat de statuer sur cet amendement.

Le SMI a fini en hausse de 0,74% à 10'682,04 points, avec un plus haut à 10'683,84 et un plus bas à 10'599,81. Le SLI a gagné 0,53% à 1682,80 points et le SPI 0,80% à 13'317,54 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Le podium du jour est constitué de Novartis (+2,0%), Logitech (+1,6%) et Patners Group (+1,4%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,7%) et Nestlé (+1,0%) ont aussi soutenu l'indice.

Côté perdants, ABB (-0,6%) a fini lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-0,5%) et Clariant, Zurich, Swiss Life et Kühne+Nagel (tous -0,4%).

UBS (-0,1%) a aussi perdu un peu de terrain, alors que Julius Bär (+0,4%) en a gagné.

Sur le marché élargi, Dätwyler (+1,8%) a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le spécialiste du café en capsules Nespresso, sans fournir de détail financier. Le groupe uranais produit les capsules et joints assurant l'étanchéité de ces dernières.

La veille, Siegfried (+2,7%) avait confirmé l'émission de deux emprunts convertibles d'un montant de 80 millions de francs suisses, dans le sillage de l'acquisition déjà annoncée par le société pharmaceutique argovienne de deux unités de Novartis en Espagne.

The Native (-3,5%) a reçu le feu vert du régulateur de la Bourse suisse pour rester coté. La société de participations en difficulté va coter quelque 12 millions d'actions au porteur le 4 janvier et réduire la valeur nominale de ses actions à 42 centimes contre 3,50 francs suisses actuellement.

