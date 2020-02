Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus des 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a de nouveau battu un record en séance mardi, avant de terminer au-dessus des 11'100 points, portée notamment par Wall Street, clairement dans le vert. Les investisseurs semblaient faire fi des risques inhérents à l'épidémie de coronavirus. Du côté des nouvelles d'entreprises, AMS a été sanctionné malgré des résultats probants.

"La résilience du marché semble moins se fonder sur ce qu'on sait de l'ampleur des dégâts économiques causés par le nouveau virus que sur la réponse rapide qu'on observe face à la crise", selon Art Hogan de National. L'OMS a estimé qu'il y avait une "chance réaliste de stopper" la propagation dans le monde du nouveau coronavirus.

La Fed pense elle que sa politique monétaire actuelle reste adaptée, mais que des risques demeurent pour la première économie mondiale, notamment l'épidémie de nouveau coronavirus chinois.

Celui-ci ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'économie suisse ont estimé de leur côté les chercheurs de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ). Le tourisme et l'horlogerie seront toutefois les deux secteurs les touchés par la pneumonie virale.

Le Swiss Market Index (SMI) a fini en hausse de 0,56% à 11'101,17 points, après un plus haut à 11'114,39 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a repassé la barre des 1700 points, gonflant de 0,73% à 1703,15 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'est adjugé 0,49% à 13'397,54 points. Parmi les valeurs vedettes, 24 ont fini dans le vert, deux étaient stables (Sonova et Swatch Group) et quatre dans le rouge.

AMS a fini en dernière position du classement (-3,1%). Les investisseurs ont manifesté une nouvelle fois leur mauvaise humeur vis-à-vis de la reprise de l'allemand Osram, malgré de bons résultats au dernier partiel 2019.

Le fabricant autrichien de capteurs a dépassé les prévisions les plus optimistes. Le conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende, malgré un bénéfice net annuel multiplié par trente. Le groupe préfère préserver ses liquidités pour l'acquisition d'Osram.

Temenos (-0,9%), Nestlé (-0,8%) et Richemont (-0,2%) ont aussi bouclé dans le rouge.

A l'autre bout du classement, Credit Suisse a terminé premier, prenant 2,1%, suivi par Lonza (+1,9%) et Clariant (+1,8%). La grande banque et le chimiste bâlois publieront leurs résultats annuels jeudi.

Les autres bancaires Julius Bär (+1,3%) et UBS (+1%) ne s'en sortaient pas trop mal.

ABB (+1,8%) a décidé de réduire ses capacités de production en Hongrie. L'usine à Ozd doit être fermée d'ici la fin 2020 en raison de la faible demande. Un millier de collaborateurs y travaillent.

Novartis (+1,2%) a obtenu aux Etats-Unis une procédure d'examen prioritaire pour son traitement expérimental capmatinib, dans l'indication contre une forme particulière de cancer du poumon. En cas d'homologation, il s'agira du premier traitement visant cette pathologie.

Roche a terminé dans le vert (+0,2%).

Adecco a réussi à maintenir la tête hors de l'eau (+0,1%) après la publication des chiffres du concurrent néerlandais Randstad.

Sur le marché élargi, Peach Property (+2,8%) a pratiquement doublé son bénéfice en 2019 et également renforcé ses revenus locatifs. Ces derniers devraient prendre l'ascenseur en 2020, grâce aux acquisitions réalisées ces derniers mois.

fr/ck/lk