Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus des 8800 points, aidé par Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé nettement dans le vert mardi. Le SMI, qui avait ouvert proche des 8840 points, a rapidement perdu de l'élan, bataillant un moment autour des 8800 points, une barre qu'il a fini par repasser largement, aidé par le début de séance positif à Wall Street.

A New York, les indices gagnaient du terrain en matinée, accueillant de manière contrastée une salve de résultats d'entreprises et à quelques heures d'un vote décisif sur le Brexit, alors que les cours du pétrole et les valeurs technologiques soutenaient la tendance.

Sur le front des indicateurs, la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York en janvier et l'indice des prix à la production (PPI) en décembre ont été inférieurs aux anticipations des analystes.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,74% à 8824,73 points, avec un plus haut à 8845,01 et un plus bas à 8777,69. Le SLI a gagné 0,55% à 1359,73 points et le SPI 0,72% à 10'292,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et SGS a fini stable.

Le podium du jour se compose de Partners Group et Vifor (chacun +2,4%) et Sonova (+2,0%).

Partners Group a vu ses actifs sous gestion bondir de près de 20% en 2018 pour atteindre 72,8 milliards d'euros, une croissance supérieure aux attentes du marché. Vontobel, qui a placé l'objectif de cours sous revue et confirmé "buy", a applaudi ces données provisoires et salué les nouveaux objectifs définis par la direction pour l'exercice en cours.

Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Vifor et confirmé "outperform". L'analyste a baissé ses prévisions de revenus et de rentabilité, en raison notamment d'effets de changes et de l'évolution du médicament Veltassa.

Parmi les poids lourds, Novartis (+1,9%) a bien soutenu l'indice, tout comme Roche (+1,4%) et, moins nettement, Nestlé (+0,7%).

Les bancaires ont souffert des chiffres de la banque US JPMorgan, qui a fait état d'un bénéfice annuel record de 32,5 milliards de dollars, moins qu'espéré. Credit Suisse a grignoté 0,1%, UBS 0,2% et Julius Bär 0,4%.

Dans le camp des perdants, la lanterne rouge du jour est revenue à Swiss Re (-1,5%). Geberit (-1,3%) et AMS (-0,8%) complètent le trio.

Swiss Re prévoit de comptabiliser sur le quatrième trimestre 2018 des débours de 1,0 milliard de dollars pour les catastrophes naturelles, auxquels s'ajouteront quelque 300 millions pour les désastres générés par l'homme. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la facture des dégâts toutes causes confondues doit s'établir à 2,9 milliards.

Après Goldman Sachs et UBS, Berenberg préconise à son tour de se défaire du titre Geberit. Cela fait maintenant deux ans que le groupe ne répond plus aux attentes, a déploré l'analyste qui émet aussi des doutes sur la concrétisation des ambitions de la direction. Geberit publie par ailleurs ses chiffres de ventes en 2018 jeudi.

Kepler Cheuvreux a repris la couverture d'AMS avec recommandation à "buy" et objectif 36 francs suisses. L'analyste concède que les déboires du gros client Apple constituent un handicap pour le sous-traitant à court terme, mais prédit de nouvelles opportunités de croissance à plus longue échéance.

Au luxe, Swatch (+0,03%) a vu sa recommandation dégradée à "sell" par Société Générale. L'analyste exclut toute croissance supérieure à 10% pour le numéro un mondial de l'horlogerie. La banque hexagonale a également raboté l'objectif de cours de la nominative Richemont (-0,03%), l'expert évoquant une période difficile pour les acteurs du luxe dont il est difficile de prédire la fin.

Sur le marché élargi, le chocolatier Lindt&Sprüngli (bon de participation -2,9%) a publié des ventes annuelles légèrement inférieures aux projections des analystes et a raboté ses objectifs de croissance à moyen terme.

Le fabricant d'implants dentaires Straumann (-0,2%) a nommé Guillaume Daniellot pour succéder à Marco Gadola à la tête du groupe en début d'année prochaine, lorsque le patron sortant briguera un mandat au conseil d'administration.

rp/ck