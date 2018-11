Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive jeudi. Le SMI a repassé la barre psychologique des 9000 points dans l'après-midi et s'y est maintenu jusqu'à la fin, faisant fi du repli des indices new yorkais en début de séance.

Wall Street reprenait en effet son souffle après une forte progression la veille et en attendant les premiers retours des rencontres du président américain, Donald Tump, avec ses homologues du G20.

Mercredi, Wall Street avait accueilli avec enthousiasme des propos du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, interprétés par les investisseurs comme suggérant un éventuel ralentissement du rythme de la remontée des taux d'intérêt.

"L'élément clé pour les acteurs du marché est que le patron de la Fed s'est, à dessein, détourné des mots qu'il avait employés en octobre quand il avait déclaré que les taux étaient encore +loin d'être neutres+", a souligné Patrick O'Hare, de Briefing.

M. Powell a en effet estimé mercredi que les taux étaient "juste en dessous (...) d'un niveau qui serait neutre pour l'économie, c'est-à-dire sans stimuler, ni ralentir la croissance".

On attendait aussi en soirée les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de l'institution pour tenter d'y déceler tout nouveau signal à cet égard. On suivait également tout développement sur les discussions entre la Chine et les Etats-Unis à l'approche d'une rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, en marge du G20 à Buenos Aires.

Le SMI a terminé en hausse de 1,36% à 9015,59 points, plus haut et avec un plus bas à 8924,87. Le SLI a pris 1,35% à 1396,25 points et le SPI 1,23% à 10'542,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+5,2%), Lonza (+5,0%) et Logitech (+2,6%).

Swiss Life (+2,4%) a nettement progressé aussi, après avoir dévoilé des nouveaux objectifs triennaux. L'assureur-vie a notamment annoncé son intention de relever la part des bénéfices redistribués aux actionnaires entre 50% et 60%, contre 30% à 50% jusqu'ici.

Les autres assureurs suivent à bonne distance, à l'image de Zurich Insurance (+0,9%) et de Swiss Re (+0,6%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,7%) a vu l'Agence sanitaire américaine homologuer une première version biosimilaire du rituximab, dont les revenus annuels se chiffrent depuis des années à plusieurs milliards de francs suisses. Novartis (+2,5%) a décroché en Europe une extension d'homologation aux enfants dès dix ans pour son traitement de la sclérose en plaques Gilenya.

Nestlé (+1,2%) a fini dans le gros du peloton.

Adecco (+2,0% à 49,52 francs suisses) a profité d'un relèvement de recommandation à l'achat par Goldman Sachs. La banque américaine a par contre abaissé l'objectif de cours à 67 francs suisses, contre 74 francs suisses précédemment. L'analyste a corrigé sa recommandation en raison des perspectives macroéconomiques. Pour 2019-2020, il s'attend à une croissance organique modérée. Cela devrait rester positif, vu les pronostics concernant la croissance du PIB à 1,6% dans la zone euro.

Aux bancaires, UBS a pris 0,8%, Credit Suisse 0,6% et Julius Bär 0,3%. Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Julius Bär et a confirmé "neutral". Les résultats du gestionnaire de fortune de la Bahnhofstrasse sur dix mois ont déçu l'analyste qui conditionne tout rebond de l'action à un renforcement préalable de la marge brute que ne semblent pas pour l'heure permettre les afflux d'argent frais.

Sonova (+2,4%) n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par Vontobel qui a confirmé "hold". L'analyste a pris en compte la nouvelle gamme de produits "Marvel" dans ses estimations ainsi que le programme de rachat d'actions en cours. Il perçoit aussi des risques grandissants pour le spécialiste des appareils auditifs.

Malgré une réduction d'objectif de cours par Royal Bank of Canada, qui a confirmé "outperform" Richemont a gagné 0,2%. Si les récents indicateurs en provenance de Chine et le développement de Yoox-Net-A-Porter ne devraient pas constituer un soutien, l'analyste juge que, sur la base de la valorisation actuelle, le titre présente un profil de risque avantageux.

Les trois perdants sont Swatch (-0,4%), Kühne+Nagel et Swisscom (chacun -0,1%). Vontobel a relevé l'objectif de cours de Swisscom et confirmé "hold". L'analyste n'a pas été impressionné par les revenus du géant bleu au 3e trimestre et il a maintenu ses attentes inchangées.

Sur le marché élargi, Cosmo (-15,9%) a chuté en raison de la dilution de son action qu'implique la levée d'un emprunt convertible de 175 millions d'euros. Zur Rose a cédé 11,6% et Kuros 20,0%, sur fond également d'augmentations de capital.

rp/vj