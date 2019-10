Bourse Zurich: le SMI termine au-dessus des 9800 points après l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert vendredi. Après avoir oscillé autour de l'équilibre en début d'après-midi, le SMI s'est très nettement repris dans le sillage des statistiques américaines de l'emploi en septembre et il a terminé au-dessus de la barre des 9800 points. En Suisse, Aryzta a retenu l'attention après l'annonce de la vente du gros de sa participation dans Picard.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soutenue par les bons chiffres de l'emploi et du chômage en septembre.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis sont restées solides en septembre et le nombre enregistré en août a été révisé en forte hausse, permettant de faire tomber le taux de chômage à 3,5%, son plus bas niveau depuis décembre 1969.

"Un des enseignements clefs est que le taux de chômage, au plus bas en 50 ans, va représenter un facteur politique favorable à l'administration à court terme", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.

Les 136'000 emplois créés le mois dernier par l'économie américaine sont toutefois inférieurs aux attentes des analystes. "Globalement, ces données offrent quelque chose pour tout le monde", a estimé Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics. "Les investisseurs optimistes pourront se référer au taux de chômage, les pessimistes mettront en avant le salaire horaire moyen (qui a quasiment stagné) et les indécis se tourneront vers le nombre décent de créations d'emplois".

Le SMI a terminé en hausse de 0,69% à 9827,72 points, avec un plus haut à 9842,20 et un plus bas à 9749,48. Le SLI a gagné 0,65% à 1495,59 points et le SPI 0,74% à 11'970,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

Le podium du jour se compose de Sika (+2,6%), AMS (+2,1%) et Swisscom (+1,6%).

Le délai de l'offre de rachat d'Osram par AMS arrive à échéance ce vendredi soir à minuit. Le groupe autrichien a fixé une participation d'au moins 62,5% pour déclarer son offre aboutie. Il est le seul candidat à ce rachat après qu'il a relevé son offre à 41 euros par action, valorisant sa cible à 3,9 milliards d'euros.

Roche (+1,4%) a pris la médaille en chocolat. Les deux autres poids lourds Novartis (+0,6%) et Nestlé (+0,7%) ont aussi soutenu l'indice. La filiale Sandoz de Novartis a obtenu une victoire judiciaire outre-Manche contre GlaxoSmithKline (GSK). Une cour britannique a débouté la multinationale londonienne, qui clamait une violation de droits par Sandoz avec son dispositif d'inhalation contre l'asthme Airflusal Forspiro.

Partners Group (+1,1%) a levé 550 millions de dollars australiens (371,1 millions de francs suisses) grâce au lancement du fonds Partners Group Global Income Fund à la Bourse australienne.

SGS (+0,9%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Berenberg, qui a confirmé "hold". Le groupe genevois, numéro un mondial de l'inspection et de la certification s'inscrit parmi les entreprises les plus attrayantes, diversifiées et résistantes de son secteur, a relevé l'analyste.

ABB (0,6%) a fini lanterne rouge, derrière Swiss Re et Alcon (chacun -0,2%).

Oddo BHF SCA a abaissé l'objectif de cours d'ABB et confirmé "reduce". L'analyste s'attend à un nouveau recul des entrées de commandes et du chiffre d'affaires au 3e trimestre et il a en conséquence réduit ses prévisions de bénéfices pour cette année et la suivante.

Les bancaires UBS et Credit Suisse ont chacune lâché 0,1%. Julius Bär a gagné 0,5%.

Sur le marché élargi, Aryzta (+7,2%) a fortement rebondi. Le boulanger industriel a trouvé un repreneur pour l'essentiel de sa participation dans le distributeur français de produits surgelés Picard. Un accord a été conclu avec la société hexagonale Invest Group Zouari, portant sur 43% du capital de Picard pour 156 millions d'euros.

Meyer Burger (+4,2%) recommande de rejeter l'élection au conseil d'administration d'un candidat de l'actionnaire de référence Sentis Capital lors de l'assemblée générale du 30 octobre.

Implenia (-1,5%) a dénoncé une volonté de démantèlement de l'entreprise et une stratégie de communication par médias interposés plutôt qu'un dialogue direct, réagissant ainsi aux requêtes exprimées la veille par un groupe d'actionnaires composé du fonds zurichois Veraison et de Max Rössler.

rp/vj