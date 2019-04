Bourse Zurich: le SMI termine bien la séance, malgré Nestlé

Zurich (awp) - La Bourse suisse a légèrement progressé lundi. Le SMI, qui avait entamé la séance dans le rouge est repassé au vert en fin de matinée, repassant du même coup la barre des 9500 points. L'indice vedette de SIX a été freiné par son poids lourd Nestlé, dont l'action était traitée hors dividende.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée au début d'une semaine qui sera écourtée en raison de la trêve pascale. Les investisseurs boudaient après que les banques Goldman Sachs et Citigroup ont publié des données trimestrielles mitigées. Plus tard cette semaine, on attend encore les chiffres de Bank of America, Johnson & Johnson, IBM, Netflix, Morgan Stanley, PepsiCo et Alcoa.

"Le marché a déjà intégré le fait que la saison des résultats n'allait pas être fantastique en termes de bénéfices", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital. "Mais les résultats de ce matin mettent en avant le fait qu'on pourrait aussi avoir un problème avec le chiffre d'affaires", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en hausse de 0,30% à 9513,71 points, avec un plus haut à 9539,95 et un plus bas à 9461,19. Le SLI a gagné 0,50% à 1483,56 points et le SPI 0,74% à 11'427,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé et 4 reculé.

La lanterne rouge du jour revient à Nestlé (-1,2% ou 1,17 franc, hors dividende de 2,45 francs suisses). Vifor (-1,0%), AMS (-0,6%) et Richemont (-0,4%) complètent le petit camp des perdants.

Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Vifor et confirmé "outperform". La réduction s'explique notamment par la baisse des perspectives de ventes de Veltassa, médicament pour traiter l'hyperkaliémie. L'analyste a toutefois noté que les objectifs 2020 paraissent atteignables. A long terme, il y a un fort potentiel de hausse.

Julius Bär a abaissé la recommandation de Richemont à "hold", contre "buy" et a également réduit l'objectif de cours. Surtout actif dans les bijoux et les montres de luxe, le groupe genevois est exposée au ralentissement continu de la croissance du secteur des montres selon l'analyste qui note aussi que l'évolution des marges suscite quelques inquiétudes.

Jefferies a entamé la couverture d'Alcon (+2,0%) à "buy" et un objectif de cours à 70 dollars. L'analyste table sur une croissance des ventes de l'ordre de 6%. Derrière Alcon, Swiss Re (+1,5%), Swiss Life et l'horloger Swatch (chacun +1,4%) complètent le podium.

Dans le milieu du peloton, ABB (+0,2%) compte un nouvel actionnaire de poids avec l'arrivée dans son capital d'Artisan Partner. La société d'investissement américaine, dont la Bourse suisse a annoncé vendredi la prise d'une participation de 3,03% dans le géant zurichois de l'électrotechnique, représente désormais le 4e actionnaire du groupe, derrière les suédois Investor AB (10,7%, selon des chiffres de fin 2018) et Cevian Capital (6,2%), ainsi que Blackrock (4,21%).

Du côté de l'indice élargi, Bâloise (+1,4%) a annoncé l'acquisition de l'assureur belge Fidea, actif dans les affaires vie et non-vie (incendie, accidents, risques divers) pour 480 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre et elle permet à l'assureur rhénan de renforcer ses parts de marché en Belgique à 8,5% du segment non-vie et 4,2% du segment vie, a-t-il indiqué.

Le groupe diversifié zurichois Conzzeta (+1,4%), propriétaire notamment de la marque de vêtements et d'équipements de montagne Mammut a fait état d'une baisse des ventes au 1er trimestre. La société a cependant empoché un gain important issu de la cession de son unité spécialisée dans la fabrication de verre.

Burkhalter (-0,2%) a souffert l'an dernier. L'installateur en électricité zurichois a subi un recul des recettes et de la rentabilité. Les actionnaires devront se contenter d'une rémunération revue à la baisse à 3,90 francs suisses contre 5,0 francs suisses au titre de l'exercice 2017.

VAT (-1,2%), publiera ses résultats semestriels mardi, auparavant, HSBC a réduit ses attentes concernant le titre, abaissant sa recommandation de "buy" à "reduce".

A part Nestlé, Emmi (-1,0% ou 9,50 francs suisses) Kardex (-1,0% ou 1,60 franc) Orior (-2,4% ou 1,90 franc) et SFPI (-4,4% ou 4,0 francs suisses) étaient traitées hors dividende de respectivement 9,0, 4,0, 2,24 et 3,60 francs suisses.

rp/jh