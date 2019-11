Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge, au-dessus des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a perdu un peu de terrain vendredi. Après un plongeon initial, le SMI s'est gentiment repris, jusqu'à passer de peu dans le vert en début d'après-midi, avant de redescendre en direction de la barre des 10'300 points, au-dessus de laquelle il a terminé. Sur le front des nouvelles d'entreprises, Richemont a dévoilé ses résultats semestriels.

A New York, Wall Street ne savait pas trop sur quel pied danser, les investisseurs tentant d'évaluer les progrès dans les négociations commerciales sino-américaines. Le président Donald Trump a déclaré ne pas vouloir une suppression "totale" des tarifs douaniers punitifs sur des produis chinois et a ajouté que l'accord avec la Chine serait signé aux Etats-Unis.

Le SMI a terminé en recul de 0,17% à 10'309,23 points, avec un plus bas à 10'276,72 points et un plus haut à 10'329,11 points. l'indice vedette de SIX avait inscrit un nouveau plus haut historique en clôture à 10'337,07 points lundi. Le SLI a cédé 0,46% à 1587,33 points et le SPI 0,12% à 10'451,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, sept avancé et Adecco a fini stable.

Le petit peloton des gagnants est emmené par Novartis (+1,2%), Geberit (+1,0% à 512,40 francs suisses) et Sonova (+0,7%). Roche (+0,5%) a aussi soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,04%) a fini en léger repli.

HSBC a repris la couverture de Geberit avec la recommandation "hold" et un objectif de cours à 510 francs suisses. Le spécialiste des installations sanitaires dispose d'un modèle d'affaires robuste et éprouvé, avec des moteurs de croissance structurels, a commenté l'analyste.

Dans le camp des perdants, la lanterne rouge est revenue à Richemont (-5,7%). Le groupe de luxe, propriétaire de Cartier notamment, a enregistré au premier semestre des résultats contrastés, imputable notamment à Hong Kong. Les ventes ont progressé grâce à la joaillerie et à la vente en ligne tandis que la rentabilité a reculé.

Dans le sillage de son concurrent genevois, le biennois Swatch (-2,2%) a aussi nettement reculé, sans autre information spécifique.

Swiss Life (-1,9%) complète le trio des plus gros perdants.

Les bancaires UBS (-1,3%), Credit Suisse et Julius Bär (chacune -1,1%) ont aussi souffert.

Clariant (-1,0%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par UBS qui a confirmé "neutral". L'analyste n'a que légèrement ajusté ses estimations après les résultats au troisième trimestre. Les projections de bénéfice par action (BPA) ont ainsi été rabotées de 1% pour la période 2019-23.

Sur le marché élargi, Obseva (-21,9%) a encore fortement reculé après sa chute vertigineuse de la veille (-47,5%) dans le sillage de l'abandon de son programme de recherche clinique avancée sur le Nolasiban pour l'augmentation du taux de fécondation lors de transferts d'embryons consécutifs à une fertilisation in vitro. Jefferies a réduit l'objectif de cours, mais confirmé "buy". Selon l'analyste, la poursuite du développement de Linzagolix pourrait servir de catalyseur pour le cours en cas de données positives.

Schmolz+Bickenbach (-8,5%) publiera ses résultats trimestriels mardi. Les analystes tablent sur une nette baisse des recettes et un creusement des pertes.

Bobst (-4,6%) a confirmé les objectifs financiers prévus pour cette année, malgré des conditions de marché difficiles. Les projections à long terme ont également été confirmées et le groupe entend profiter de la numérisation pour proposer de nouveaux services. La BC de Zurich a toutefois relevé que le fabricant de machines d'emballage va au-devant de temps difficiles, en raison notamment de l'impact des nouvelles normes sur le recyclage dans le secteur des emballages souples.

La FDA a accepté d'examiner la demande d'homologation de Cassiopea (+7,4%) pour son médicament Clascoterone contre l'acné.

BKW (+2,7%) va évaluer l'opportunité d'une action en justice, après l'adoption mercredi par le Conseil fédéral de la révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion.

Dufry (+1,0%) a finalisé le rachat de 60% des parts du russe Regstaer Vnukovo.

rp/al