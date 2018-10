Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge au plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a échoué dans sa tentative de reprise mercredi. Après avoir évolué dans le vert et inscrit des plus hauts du jour en début d'après-midi, les cours n'ont cessé de s'effriter pour finir nettement dans le rouge. Le SMI, qui était repassé au-dessus des 8800 points en début de séance, a fini largement en dessous à son plus bas du jour. Le net repli à Wall Street a plombé les marchés.

A Wall Street, les indices étaient repartis nettement à la baisse en matinée. Les investisseurs restaient sur la défensive dans un contexte de craintes sur l'économie internationale.

Si Boeing avait redonné un peu d'allant au marché au début, après le relèvement de ses prévisions annuelles, visant pour la première fois de son histoire le seuil symbolique de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur une année, cela n'a pas suffi à rassurer "les nombreux investisseurs anxieux" d'après Patrick O'Hare de Briefing. L'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées aux Etats-Unis, a plongé de 6% depuis le début du mois.

Le contexte international fait craindre une "récession synchronisée", de l'avis des analystes de DataTrek. Selon ces derniers, Wall Street ne rebondira vraiment qu'à trois conditions: des résultats d'entreprises plus robustes qu'actuellement, un discours moins agressif de la Banque centrale américaine (Fed) sur ses hausses de taux ou un rebond des Bourses mondiales.

Le SMI a terminé en recul de 0,49% à 8724,61 points, plus bas du jour, avec un plus haut à 8858,67 points. Le SLI a cédé 0,78% à 1358,59 points et le SPI 0,49% à 10'260,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé et 5 avancé.

Les gagnants sont Lonza (+1,3%), Kühne+Nagel (+0,8%) Swisscom (+0,7%), Nestlé (+0,6%) et Sonova (+0,1%). Lonza doit faire le point sur la marche de ses affaires jeudi.

Si Nestlé a bien soutenu l'indice, Roche (-0,7%) a pesé. Novartis (-0,1%) a fini peu changé.

A l'autre extrémité du tableau, le calvaire continue pour AMS (-12,7%, lanterne rouge). La veille, l'action s'était déjà effondrée de plus d'un quart, malgré la publication de résultats trimestriels solides. JPMorgan puis Liberum ont sabré de près de deux tiers leur objectif de cours pour le fabricant autrichien de semi-conducteurs, retirant dans la foulée leur recommandation d'achat du titre.

ABB (-1,5%) présentera ses données intermédiaire jeudi.

UBS (-2,0%) fera de même, tout comme Sika (-2,7%).

Au lendemain des résultats de Logitech (-1,4%) Credit Suisse et Goldman Sachs ont abaissé l'objectif de cours et confirmé respectivement "outperform" et "neutral".

Après ses chiffres de la veille, Schindler (-1,6%) a vu Barclays, Morgan Stanley, UBS, Vontobel et Kepler Cheuvreux abaisser l'objectif de cours, avec de recommandations variant entre "hold" et "buy".

UBS a réduit l'objectif de cours de Dufry (-2,2%), l'analyste jugeant que le détaillant aéroportuaire risque de ne pas atteindre ses prévisions de croissance organique en 2018.

Sur le marché élargi, Swiss Prime Site (-0,3%) tenait sa journée des investisseurs à Genève. Il y a confirmé ses objectifs annuels et a annoncé le rachat, via sa filiale Wincasa, de la plateforme Streamnow.

Le fabricant de semi-conducteurs U-Blox (-2,0%) a annoncé le lancement d'un module multicanal capable de se connecter simultanément sur un réseau internet sans fil et des ondes à ultra-haute fréquence.

L'énergéticien BKW (+0,5%) a annoncé la reprise de trois bureaux d'ingénieurs en Allemagne et d'un en Autriche, portant le réseau de sa division d'ingénierie à une trentaine d'entreprises.

Bucher (-3,4%), Huber+Suhner (-1,2%), Panalpina (-0,9%) et VAT (-3,2%) dévoileront tous leurs résultats intermédiaires jeudi.

Mardi soir, le danois DSV a renoncé à son projet de rachat de Ceva Logistics (+4,4%), resté rétif à ses avances malgré un relèvement de son offre à 30 francs suisses par action, après 27,75 francs suisses.

rp/al