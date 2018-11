Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge et sous les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a fini la dernière séance de la semaine sur une note négative. Le SMI, qui avait inscrit son plus haut du jour peu après l'ouverture, n'a pas réussi à conserver son élan. Le sursaut à la publication des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis, puis dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street, n'a pas tenu, les indices new yorkais ayant eux aussi viré au rouge, au lendemain de prévisions décevantes de la part du géant Apple.

Sur le front macroéconomique, l'économie américaine a créé 250'000 emplois au mois d'octobre, tandis que le taux de chômage reste à 3,7% et la hausse des salaires s'accélère, selon des chiffres publiés à moins de cinq jours d'élections législatives test pour Donald Trump. Les créations d'emploi ont augmenté plus que prévu.

Les salaires ont, quant à eux, enregistré une hausse de 0,18% par rapport au mois de septembre. Sur un an, la croissance s'est accélérée à 3,1%, un rythme bien supérieur à celui de l'inflation. Il s'agit en outre du rythme le plus rapide depuis avril 2009, a précisé le département du Travail.

Malgré les taxes douanières punitives imposées ces derniers mois par l'administration Trump, le déficit commercial des Etats-Unis s'est une nouvelle fois creusé en septembre. Il a atteint 54 milliards de dollars avec des exportations en hausse de 1,5% à 212,6 milliards et des importations en hausse de 1,5% à 266,6 milliards. A 37,4 milliards de dollars (+8,8%), le déficit des marchandises avec Pékin est à un niveau jamais atteint auparavant.

Le SMI a terminé en baisse de 0,28% à 8992,30 points, avec un plus bas à 8970,55 et un plus haut à 9075,72. Le SLI a progressé de 0,18% à 1423,15 points et le SPI a cédé 0,22% à 10'616,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 8 ont reculé, 21 avancé et Sonova a fini stable.

Les poids lourds pharma Roche (-1,3%), Novartis (-0,5%) et le géant de l'alimentaire Nestlé (-1,4%) ont pesé sur l'indice. AMS (-3,2%) a fini lanterne rouge. Les autres perdants sont Swiss Re (1,4%), Givaudan (-0,4%), Zurich et Kühne+Nagel (chacun -0,3%).

A l'inverse, le podium se compose de Swatch (+4,1%), Richemont (+2,7%) et Sika (+2,6%).

Les deux valeurs du luxe ont profité des spéculations autour d'une solution au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, au lendemain d'un "bon téléphone" du président Trump avec son homologue Xi Jinping. "Je viens d'avoir une très bonne conversation téléphonique avec le président de la Chine Xi Jinping. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, en mettant l'accent sur le commerce. Ces discussions avancent bien avec des rencontres en train d'être programmées pendant le G20 en Argentine", a-t-il tweeté.

Au lendemain de ses résultats trimestriels et après un abaissement d'objectif par Kepler, SocGen, Morgan Stanley, Vontobel et HSBC, Credit Suisse (+0,3%). SocGen a aussi rétrogradé le titre à "hold" de "buy", les autres analystes ayant tous confirmé une recommandation d'achat. UBS (+1,0%) et Julius Bär (+1,0%) ont fait mieux.

Sur le marché élargi, MCH (+6,8%) va entamer une restructuration d'ensemble pour faire face aux défis auxquels le secteur des salons est exposé. Outre les épargnes déjà réalisées, la direction prendra d'autres mesures d'économies et veut rationnaliser l'organisation et mieux prioriser les investissements d'ici la fin de l'année.

Comet (-7,7%) a émis vendredi un nouvel avertissement sur ses résultats annuels, après celui annoncé en été. Dans un communiqué, le groupe fribourgeois évoque une érosion de la demande plus forte qu'anticipé dans un environnement marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques. Dans son commentaire, la BC de Zurich a parlé de "fantasmes envolés". Vontobel a en revanche maintenu sa recommandation d'achat tout en plaçant l'objectif de cours en révision.

tandis qu'Ascom perdait -8,1% dans la foulée d'une recommandation de vente par UBS.

rp/jh