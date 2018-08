Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge, les poids lourds pèsent

Zurich (awp) - La Bourse suisse, a terminé sur une note légèrement négative mardi, effaçant une bonne partie du gain de la veille. Les poids lourds notamment ont empêché l'indice vedette de progresser et de profiter de la vague d'optimisme produite par l'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. Bâloise, après la publication de son partiel, a accaparé l'attention des investisseurs.

Le président américain Donald Trump a personnellement annoncé que les Etats-Unis et le Mexique avaient conclu "un très bon accord" commercial après de longues négociations de révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré mardi que l'objectif dans les négociations commerciales sur l'Aléna était désormais "d'intégrer rapidement le Canada à l'accord".

Les principaux indices américains évoluaient de manière contrastée en milieu de séance.

Sur le front économique suisse, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a annoncé que l'emploi a progressé de 2,1% au 2e trimestre au regard de la période correspondante de l'an dernier et de 0,4% sur un trimestre.

Outre-Atlantique, la confiance des consommateurs américains a fait un bond en août, à la surprise des analystes, atteignant un sommet depuis octobre 2000.

A la clôture, le SMI a cédé 0,16% à 9084,26 points, avec un plus haut journalier à 9115,25 et un plus bas à 9057,61 points. Le SLI a perdu 0,11% à 1486,58 points et le SPI 0,14% à 10'845,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé, 12 ont avancé et Geberit a fini stable.

Bâloise (-2,8%) a clôturé la séance sur la plus mauvaise note, suivi d' Aryzta (-1,9%) et Julius Bär (-1,2%).

L'assureur rhénan a douché les attentes des analystes à tous les niveaux sur les six premiers mois de l'année, attribuant ses déboires aux frais consentis pour l'abandon d'activités en Allemagne.

Les poids lourds ont aussi pesé sur l'indice vedette. Novartis a perdu 0,7% et Nestlé 0,3%. Le géant agroalimentaire et Starbucks ont annoncé la finalisation de leur accord de coopération dévoilé début mai. Ce rapprochement permet au géant de l'alimentaire de se renforcer dans le secteur du café, où il est déjà fortement présent grâce à ses marques Nescafé et Nespresso.

Roche (-0,1%) devra trouver un nouveau directeur pour sa division Diagnostics. L'actuel titulaire du poste Roland Diggelmann, également membre du comité exécutif, rendra son tablier à fin septembre. Michael Heuer, chef de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine de Diagnostics depuis dix ans, va assurer l'intérim à la tête de l'unité.

Les autres bancaires ont pris des chemins différents. UBS (-0,2%) a fini dans le rouge tandis que Credit Suisse (+0,1%) est arrivé à grignoter quelques points. Par le biais de sa filiale Credit Suisse Group (Guernesey) II, la deuxième banque helvétique va racheter des emprunts à taux élevé pour un total de 5,9 milliards de francs suisses.

La Comco renonce à ouvrir une enquête à l'encontre de plusieurs grandes marques et groupes horlogers suisses, dont Swatch (+1,8%), qui affiche la meilleure performance du jour, suivie de près de son concurrent Richemont (+1,6%). Elle estime que ces entreprises n'ont pas abusé de leur position dominante sur le service après-vente (SAV) des montres.

Sika (+0,8%) a remporté la 3e place.

Sur le marché élargi, Tamedia (-5,9%) a bouclé le premier semestre sur un bénéfice net amputé de moitié. L'éditeur zurichois explique la contre-performance notamment par la faillite de Publicitas et la majoration de charges de prévoyance.

Flughafen Zürich (+0,6%) a vu sa rentabilité s'affaisser en première partie d'année, alors que ses recettes se sont améliorées. La direction a néanmoins relevé ses objectifs financiers.

lk/ol