Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge, sous la barre des 8800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse, orpheline de Wall Street fermé pour cause de Thanksgiving, a terminé sur une note négative jeudi. Le SMI a fini sous la barre des 8800 points. En l'absence des marchés américains, la prudence était de mise pour les investisseurs en Europe. Les dossiers "budget italien", "Brexit" et "tensions sino-américaines" ont continué de peser sur l'ambiance.

Le SMI a terminé en recul de 0,68% à 8781,29 points, avec un plus bas à 8762,32 points et un plus haut à 8824,87. Le SLI a cédé 0,63% à 1359,76 points et le SPI 0,55% à 10' points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et 8 avancé.

Le podium du jour est occupé par Sonova (+3,1%), Kühne+Nagel (+0,7%) et Temenos (+0,6%).

Parmi les valeurs du luxe Swatch (+0,2%) a aussi fini du bon côté de la barre, alors que Richemont (-0,3%) a glissé dans le rouge sur la fin.

Dufry (+0,1) a annoncé la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans avec Flughafen Zürich (%). Le groupe bâlois exploitera dès janvier cinq nouveaux points de vente via sa filiale Hudson.

Dans l'autre camp, la lanterne rouge du jour est revenue à Vifor (-2,0%), suivi par Credit Suisse (-1,6%) et AMS (-1,5%).

Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de Vifor et confirmé "reduce". L'analyste estime que l'entreprise est menacée par l'irruption de concurrents sur le marché des inhibiteurs HIF.

AMS a reperdu du terrain après avoir fait la meilleure performance du jour la veille. UBS a abaissé l'objectif de cours et confirmé "neutral". Le groupe a souffert depuis le début de l'année, handicapé par des facteurs internes de rentabilité et externes de demande des produits pour lesquels il fournit des composants, a relevé l'analyste qui ne perçoit cependant pour l'heure aucune nécessité de procéder à une augmentation de capital.

Les autres bancaires UBS (-1,2%) et Julius Bär (-0,4%) ont aussi perdu plus ou moins de plumes.

Barclays a réduit l'objectif de cours d'UBS et confirmé "underweight". L'analyste pense que la pression sur les marges va perdurer et il a abaissé ses prévisions de marge brute dans la gestion de fortune. Il rappelle que la direction de la banque aux trois clés a prévenu d'un ralentissement à venir dans la croissance de la masse sous gestion.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,1%) a mieux résisté que les pharma Roche (-0,7%) et Novartis (-1,0%) qui ont pesé sur l'indice. Mercredi soir, Genentech, filiale américaine de Roche, a obtenu de l'autorité de santé américaine FDA une procédure d'homologation accélérée pour l'anticancéreux Venclexta pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (AML).

Au niveau du marché élargi, le fabricant de composants électroniques industriels Carlo Gavazzi (+5,3%) a enregistré une hausse tous azimuts de ses résultats semestriels, portés par l'ensemble des régions et produits.

Le fabricant de machines pour emballages Bobst (+6,7%) a probablement profité d'une recommandation d'achat du titre par la banque Vontobel. L'analyste, qui a entamé la couverture du titre, table sur une croissance de 6,3% pour l'exercice en cours, suivie d'un ralentissement à 3,0% pour le suivant. La part de la division Services gagne en importance et devrait représenter 32% à l'horizon 2021, avec pour conséquence une amélioration du profil des marges et une diminution des besoins en réinvestissements.

Le producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-Blox (+1,8%) a repris un peu de couleurs après une chute de 8,5% la veille dans le sillage d'un nouvel avertissement sur résultats. Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste estime que si la rentabilité est affectée à court terme, l'optimisme reste de mise pour les perspectives de croissance et de marges à moyen terme.

