Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge, sous les 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en léger recul, mercredi, pour la première fois de la semaine. En revanche, ses homologues de Paris, Londres et Francfort ont toutes fini dans le vert, portées par New York qui évoluait clairement dans le positif.

Les investisseurs sont rassurés par le ralentissement du rythme de propagation de l'épidémie de pneumonie virale apparue en Chine, selon Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le front macroéconomique, l'Opep a toutefois fortement revu à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole brut en 2020, à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus et de son impact sur les déplacements en et vers la Chine.

Le Swiss Market Index (SMI) a fini en baisse de 0,11% à 11'089,24 points, après un plus haut à 11'119,89 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a terminé en légère hausse de 0,07% à 1704,36 points. Le Swiss Performance Index (SPI) a reculé de 0,18% à 13'373,62 points. Parmi les valeurs vedettes, quinze ont fini dans le vert, deux étaient stables (Novartis et SGS) et 13 dans le rouge.

Les valeurs du luxe ont fini la journée en tête, Swatch (+1,6%) sur la première marche du podium et Richemont (+1,3%) sur la seconde. Le concurrent français Kering a publié de solides chiffres pour 2019. En revanche, son directeur général a fait état d'une "forte baisse" de ses ventes en Chine actuellement en raison du coronavirus.

Swatch a aussi reconnu avoir fermé temporairement des boutiques en Chine. Par ailleurs, l'horloger biennois porte plainte devant la Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Comco au Tribunal administratif fédéral liée à la livraison de mouvements par sa filiale ETA.

Les bancaires Credit Suisse (+1,4%), à la veille de la publication de ses résultats et UBS (+1,3%) devançaient Julius Bär (+0,5%).

Adecco (+1,3%) était dans leur roue.

Swisscom (+0,5%) a fini dans le vert malgré une nouvelle panne de son réseau. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a annoncé "un examen approfondi des causes" de la panne.

Temenos a grappillé 0,2% juste avant la publication de résultats trimestriels en ligne voire dépassant les attentes du consensus

Du côté des perdants, ABB (-0,2%) a vu son objectif de cours raboté par Kepler Chevreux.

Clariant (-0,2%) a nommé un nouveau directeur financier (CFO) en la personne de Stephan Lynn, actuel directeur de la division "Additives".

Roche (-0,4%) et Nestlé (-1,3%) pesaient sur l'indice.

Schindler (-1,4%) envisage une offensive judiciaire face à une éventuelle reprise des activités dans les ascenseurs de l'allemand Thyssenkrupp par le finlandais Kone pour des motifs de position dominante sur certains marchés, selon le président Alfred Schindler, interviewé par Reuters.

AMS (-1,6%) a fini dernier. Mardi soir, le fabricant autrichien de puces a annoncé le placement de 3'350'688 de ses propres actions auprès d'investisseurs institutionnels choisis. La transaction a été réalisée au prix de 44,25 francs suisses par action.

Sur le marché élargi, Vontobel (+1,1%) a profité de résultats 2019 supérieurs aux attentes. La Banque cantonale de Saint-Gall (+1,9%) s'inscrivait également en hausse après la publication de ses chiffres annuels.

De son côté le titre Dätwyler (+0,6%) a fait fi d'un abaissement d'objectif de cours par Credit Suisse.

