Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge sous les 8500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Après une forte chute initiale, le SMI a évolué en dents de scie entre 8100 et 8250 points jusque vers le milieu de l'après-midi. Il s'est bien redressé par la suite, repassant au-dessus des 8400 points pour reculer à nouveau en fin de séance.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée, au lendemain d'une forte reprise.

Christopher Low, de FTN Financial a relevé que les courtiers "commencent vraiment à réaliser qu'aucun pays ne parvient pour l'instant à se débarrasser du virus. Mais tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de traitement on ne pourra pas revenir à une vie normale et les répercussions économiques de cette situation commencent à apparaître au grand jour", a-t-il souligné.

En plus des mesures exceptionnelles prises par les banques centrales, Réserve fédérale américaine en tête, les gouvernements annoncent chaque jour de nouvelles actions. Aux Etats-Unis, l'administration et le Congrès préparent un plan pouvant s'élever jusqu'à 1000 milliards de dollars, selon les médias.

"En plus de la débandade sur les marchés boursiers, générée par la peur des conséquences économiques des mesures de confinement face au coronavirus instaurées par les plus grandes puissances économiques, les marchés obligataires un peu partout dans le monde semblent avoir perdu confiance dans la capacité des gouvernements à financer les mesures de soutien budgétaire qu'ils proposent", a relevé Carl Weinberg de HFE.

"Les courtiers, les investisseurs et les spéculateurs sont en train d'évaluer l'ampleur et le coût" de ces mesures "et semblent avoir décidé de vendre leurs titres de dette souveraine plutôt que de les garder jusqu'à ce qu'ils se déprécient en raison d'une surabondance", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en recul de 1,82% à 8338,73 points, avec un plus bas à 8094,90 et un plus haut à 8493,04. Le SLI a cédé 1,69% à 1200,35 points et le SPI 1,62% à 10'129,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.

Le podium du jour se compose de Logitech (+3,5%), Swatch (+3,3%) et Givaudan (+3,1%).

Richemont (+0,3%) n'a pas suivi le rythme de son concurrent biennois.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,4%) a soutenu l'indice.

Les autres poids lourds Novartis (-2,6%) et Roche (-3,0%) ont en revanche nettement fléchi.

La lanterne rouge du jour est revenue à Lafargeholcim (-7,9%), derrière Swiss Re (-6,4%) et Sika (6,0%).

Clariant (-2,6%) a annoncé une collaboration avec l'anglais Floreon-Transforming Packaging Limited dans les applications de biopolymères. Le chimiste bâlois a par ailleurs reporté son assemblée générale. ABB (-%) la maintient à la date prévue, mais les actionnaires ne pourront y participer physiquement. SGS (%) a pris la même décision.

Aux bancaires, Julius Bär (-3,5%), Credit Suisse (-2,6%) ont perdu du terrain, alors qu'UBS (+0,1%) a fini de peu dans le vert. Le chef des finances du numéro un bancaire helvétique, Kirt Gardner, s'est voulu rassurant dans une présentation effectuée en matinée à Londres

Fortement chahuté la veille, Partners Group (+1,8%) a indiqué qu'il allait procéder ces prochaines semaines à un rachat d'actions en propre dans le cadre de son programme annuel, pour un montant de 170 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, Evolva (-14,0%) a réduit sa perte annuelle et augmenté nettement son chiffre d'affaires grâce aux produits développés. Pour l'année en cours, les ventes des produits devraient progresser et l'utilisation des liquidités augmenter.

Addex (-12,8%) a été contraint de reporter son étude pivot pour le traitement expérimental Dipraglurant, dans l'indication contre la dyskinésie induite par les traitements à la lévodopa administrés aux malades de Parkinson.

BKW (-5,3%) a quasiment doublé son bénéfice net l'année dernière, signant le meilleur résultat de leur histoire, et ce malgré des prix maintenus à un niveau très bas, qui devraient remonter cette année.

Parmi les gagnants, Schlatter (+18,4%) s'est bien repris au lendemain de la chute de près de 22% qui avait accompagné la confirmation du passage à vide en 2019. Meyer Burger (+29,7%) et Zur Rose (+11,9%) ont bien remonté la pente aussi.

rp/al