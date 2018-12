Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge tout près du plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore reculé mercredi, comme la veille et comme les principales autres places européennes. Les indices ont souffert de la forte baisse de Wall Street la veille, sur craintes de ralentissement de la croissance américaine. Après avoir longtemps oscillé autour des 9000 points, le SMI a accentué ses pertes sur la fin et fini nettement en dessous.

La Bourse de New York était fermée ce mercredi, jour de deuil national pour l'ancien président américain George Bush père.

En Suisse, sur le volet politique, la conseillère nationale valaisanne Viola Amherd et la conseillère aux Etats saint-galloise Karin Keller-Sutter ont été élues au Conseil fédéral pour succéder à Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann. Toutes les deux ont été élues au premier tour.

Sur le front économique, en Chine, l'activité dans les services s'est nettement redressée en novembre, grâce notamment à une forte progression des nouvelles commandes, un signe encourageant pour l'économie du géant asiatique. En Espagne, la production industrielle a progressé de 0,8% en octobre sur un an.

Le SMI a fini en baisse de 1,60% à 8939,96 points, avec un plus bas à 8936,53 points et un plus haut à 9014,97 points. Le SLI a cédé 1,58% à 1377,32 points et le SPI 1,50% à 10'442,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Sonova (+1,5%) a été le seul gagnant du jour.

Dufry (-0,3%) et Clariant (-0,4%) ont le mieux résisté. Dufry a confirmé le maintien de sa politique de dividende, alors que l'entreprise a, pour la première fois depuis longtemps, rétribué ses actionnaires en 2017. Pour 2018, un versement d'au minimum 3,75 francs suisses par titre est prévu.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-1,8%) a obtenu des autorités sanitaires américaines le statut de revue prioritaire pour son produit Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec la chimiothérapie. Ce médicament pourrait être utilisé pour le traitement initial de patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellules au stade avancé (ES-SCLC).

Le géant bâlois s'est par ailleurs engagé auprès du laboratoire américain Icagen à verser un montant initial non déterminé pour l'exploitation de sa plateforme de développement de petites molécules contre les troubles neurologiques.

Novartis (-1,6%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär qui a confirmé "buy". Avec le nouveau patron qui mise surtout sur l'innovation, l'analyste s'attend notamment à des effets positifs pour le portefeuille de produits. Il considère en outre que le spin-off d'Alcon constitue une bonne décision.

Nestlé (-1,3%) a un petit peu mieux résisté.

Les plus gros perdants du jour sont AMS (-6,1%), Temenos (-3,4%) et Adecco (-3,3%). Ce dernier a annoncé avoir repris la majorité de l'allemand Logworks, avec 51%, une société active dans le recrutement pour le secteur de la logistique.

Au 4e rang des perdants, Schindler (-3,0%) a vu sa recommandation abaissée par Morgan Stanley. Les analystes s'attendent à ce que des coûts plus élevés freinent la performance l'année prochaine. L'objectif de cours a également été abaissé. Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques hérite au passage du statut de valeur à éviter en 2019. Les espoirs d'extension de la rentabilité risquent fort de se heurter à une hausse des coûts, selon les analystes.

Aux bancaires, UBS (-1,7%) a annoncé avoir égaré les données de plus de 1000 clients inscrits sur une application numérique. Une panne est vraisemblablement à l'origine de cette disparition, selon des informations de presse confirmées par la banque.

Credit Suisse a cédé 1,5% et Julius Bär 1,4%.

Zurich Insurance (-1,9%) est confiant d'atteindre les objectifs financiers fixés pour la période 2017-2019. Au chapitre des économies, l'assureur assure être en bonne voie réaliser les 1,5 milliard visés pour fin 2019. "Je me réjouis beaucoup du fait que nous soyons en bonne voie pour atteindre dans toute leur étendue les objectifs financiers que nous avons fixés en 2016", s'est félicité Mario Greco, le directeur général.

Sur le marché élargi, Bossard (-11,1%) et Landis+Gyr (-3,0%) ont souffert, après des abaissements de recommandation par respectivement Morgan Stanley et Vontobel.

A l'inverse, Schaffner (+0,4%) a progressé à la veille de la publication de ses résultats 2017/18.

