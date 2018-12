Bourse Zurich: le SMI termine dans le rouge vif, encaissant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement négative jeudi, à l'instar des principaux marchés européens. Le SMI est toutefois parvenu à terminer au-dessus du plus bas du jour. Les investisseurs digéraient les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a signalé la veille qu'elle pourrait réduire l'année prochaine le rythme du resserrement monétaire.

A New York, Wall Street évoluait également en territoire négatif en matinée. Les investisseurs faisaient la moue au lendemain des décisions de la Fed. "Le marché boursier s'est réveillé dans un nouvel ordre mondial qui hantait ses nuits depuis plusieurs mois: celui où le patron de la banque centrale n'est pas forcément prêt à voler à sa rescousse avec des mots et des actes réconfortants", a décrypté Patrick O'Hare de Briefing.

"Ils (les investisseurs) s'attendaient à ce que M. Powell (le président de la Fed) écoute un peu plus leurs préoccupations", a estimé Nicholas Colas de DataTrek, alors que Wall Street a plongé ces dernières semaines du fait de ces craintes sur la conjoncture, effaçant même mercredi l'ensemble de ses gains de l'année.

"Il n'est pas rare qu'un patron de la Fed remette en question le comportement des marchés, mais c'est sans doute la première fois qu'il ignore totalement les signaux envoyés par ceux-ci", a indiqué quant à lui Chris Low de FTN Financial.

Le SMI a fini en recul de 1,47% à 8414,48 points, avec un plus bas à 8383,26 et un plus haut à 8470,47 points. Le SLI a cédé 2,07% à 1287,16 points et le SPI 1,56% à 9798,58 points. Toutes les valeurs vedettes ont clôturé en recul.

La lanterne rouge est échue à Lonza (-6,2%), derrière Temenos (-4,9%) et Logitech (-4,5%).

Les bancaires Julius Bär (-4,4%), UBS (-3,9%) et Credit Suisse (-3,8%) ont aussi terminé dans le bas du tableau. Les analystes de RBC ont abaissé l'objectif de cours de la banque aux deux voiles et confirmé "sector perform". Alors que la croissance ralentit en zone euro, Credit Suisse compte parmi les banques qui souffrent le plus de la faiblesse des revenus de la banque d'affaires, selon les analystes.

Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (-2,4% chacune) ont fini dans le milieu du peloton. Les exportations horlogères ont encore augmenté de 3,9% à 2,06 milliards de francs suisses en novembre, décélérant un peu par rapport aux mois précédents. Outre l'Asie, les Etats-Unis ont en particulier soutenu les résultats mensuels.

Clariant (-2,4%) a annoncé un nouveau partenariat avec le saoudien Saudi Kayan pour la création d'une coentreprise. Les analystes de Vontobel ont placé l'objectif de cours sous révision.

Aux assurances, le japonais MS&AD détient désormais 25% de la filiale Reassure de Swiss Re (-1,2%). Une IPO de Reassure fait l'objet d'une évaluation.

Les poids lourds ont joué leur rôle défensif, Roche (-0,2%) a même évolué dans le vert une bonne partie de la séance. Novartis (-0,6%) a limité la casse tout comme, moins nettement, Nestlé (-1,2%).

Sur le marché élargi, Leonteq (+2,0%) a annoncé s'attendre à quasiment quadrupler ses gains en 2018. Le bénéfice net avant impôts devrait ainsi atteindre environ 90 millions de francs suisses, à comparer aux 23,3 millions dégagés en 2017.

Autoneum (-1,4%) a vu la Banque cantonale de Zurich abaisser à négative la perspective pour sa note de crédit, après l'avertissement sur bénéfice de l'équipementier automobile de jeudi dernier. L'établissement a confirmé la notation "BB+".

Une nouvelle cotation est venue s'ajouter à la Bourse suisse avec le néerlandais IGEA Pharma (2,50 francs suisses à la clôture contre 3,75 francs suisses à l'ouverture), douzième société à faire son entrée sur la place zurichoise cette année. Sise à Amsterdam aux Pays-Bas mais originaire d'Italie, cette société est spécialisée dans les produits et services en lien avec la maladie d'Alzheimer et le diabète de type II, a précisé l'opérateur boursier SIX.

rp/buc