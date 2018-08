Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert, apaisement des tensions commerciales

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mardi dans le vert, après un début négatif. La saison des résultats a repris ses droits avec les données de plusieurs sociétés du marché élargi, alors qu'au niveau des "blue chips", Richemont et Swatch ont retenu l'attention après les chiffres des exportations horlogères en juillet.

Wall Street a débuté la séance en hausse, espérant toujours un apaisement du conflit sino-américain sur le commerce avant une reprise des négociations cette semaine.

"Les marchés continuent à trouver du soutien dans l'apaisement de la guerre commerciale alors que des représentants chinois et américains se rencontrent cette semaine", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Cette rencontre "pourrait déboucher sur des négociations entre les présidents Donald Trump et Xi Xinping", ont-ils ajouté. Pékin a affirmé "garder espoir" d'"obtenir de bons résultats" à l'occasion de ces discussions, tandis que Donald Trump a indiqué ne pas "en attendre grand chose" et fustigé de nouveau une "manipulation" du yuan.

Par ailleurs le président américain a de nouveau critiqué la Réserve fédérale (Fed) et son président Jerome Powell, dont il ne s'attendait pas à ce qu'il durcisse la politique monétaire. Il a regretté les récentes hausses de taux.

Le SMI a gagné 0,26% à 9082,86 points avec un plus haut journalier à 9101,41 et un plus bas à 9025,45. Le SLI et le SLI ont tous deux pris 0,29% à respectivement 1480,29 et 10'822,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, sept ont reculé et Partners Group a fini à l'équilibre.

La lanterne rouge est échue à Swatch (-0,9%), derrière son concurrent Richemont (-0,6%) et Schindler (-0,5%). Les deux valeurs horlogères n'ont pas profité de la nouvelle hausse de 6,6% des exportations horlogères en juillet, après celle de 11,8% en juin.

A l'autre extrémité du tableau, la très volatile Aryzta (+5,7%), LafargeHolcim (+1,6%) et Logitech (+0,9%) ont achevé la séance avec les meilleurs performances.

Les poids lourds Roche (+0,4%) et Novartis (+0,2%) ont soutenu l'indice vedette, tandis que Nestlé(+0,02%) a terminé de justesse dans le vert.

Les bancaires UBS (+0,8%), Credit Suisse (+0,7%) ont suscité l'intérêt des investisseurs, tandis que Julius Bär (+0,1%) a évolué sous la moyenne.

Sika (+0,1%) a inauguré un nouveau site de production à Dubaï, au sein duquel ont déjà été transférées les capacités locales existantes du chimiste de la construction dans le domaine des mélanges additifs.

Dufry (+0,3%) a entrepris de retirer ses Brazilian Depositary Receipt (BDR) et a déposé une demande en ce sens auprès de l'opérateur de la place de São Paulo. L'exploitant de boutiques hors taxes explique cette décision par le faible niveau de liquidités des échanges au Brésil ainsi que par une complexité inutile.

Sur le marché élargi, Implenia (-8,3%) et VP Bank (-13,1%) ont dévoilé leurs chiffres semestriels, à l'instar des industrielles Huber+Suhner (+10,3%), Komax (+18,1%), Schlatter (+3,7%), Siegfried (+1,1%) et Von Roll (+7,4%).

lk/buc