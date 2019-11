Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert au-dessus des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a terminé sur une note positive jeudi. Freiné par ses poids lourds, son indice phare SMI, qui avait inscrit un nouveau plus haut historique en début de séance, a par moments évolué dans le rouge, avant de reprendre de l'altitude pour finir au-dessus de la barre des 10'300 points.

A New York, Wall Street gagnait nettement du terrain en matinée, soutenue par l'annonce par la Chine d'un accord avec les Etats-Unis pour la levée progressive des tarifs douaniers.

"Durant les deux dernières semaines, les négociateurs en chef des deux pays ont mené des discussions sérieuses et constructives", a déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce. "Ils ont convenu d'une annulation progressive des tarifs douaniers additionnels, au fur et à mesure de la progression vers un accord" final, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.

"La position de la Chine est dans l'esprit des dernières négociations, ce qui donne au marché le sentiment qu'un accord va bientôt être signé", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing. "Mais il faut être conscient que le point de vue chinois pourrait se voir tempéré si l'administration Trump juge que la Chine fait preuve de trop d'arrogance ou d'égoïsme à ce stade", a tempéré l'expert.

Le SMI a terminé en hausse minime de 0,08% à 10'326,76 points, avec un plus haut à 10'356,04 et un plus bas à 10'290,85 points. Le SLI a gagné 0,40% à 1594,62 points et le SPI 0,14% à 12'466,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et six reculé.

SGS (-2,1%) a fini lanterne rouge derrière Lonza (-0,9%), alors que Sika, Swisscom et Nestlé (tous -0,7%) se partageant l'antépénultième position.

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a tempéré son objectif de croissance pour 2020, mais confirmé celui pour la marge opérationnelle. Il a également évoqué un environnement difficile au 2e semestre 2019, à l'entame ses deux journées dédiées aux investisseurs.

Novartis (-0,6%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Roche (+0,03%) a terminé quasiment à l'équilibre.

A l'autre bout du classement, Temenos (+2,4%) précède AMS et Julius Bär (+2,1% chacun) sur le podium.

Le fabricant autrichien de capteurs a publié sa nouvelle offre de rachat du fabricant allemand d'ampoules et solutions d'éclairage Osram Licht, à 41 euros par action. Le seuil d'acceptation a été fixé à 55% et AMS détient déjà 20% de sa cible.

Credit Suisse (+1,8%) et UBS (+1,6%) ont aussi eu le vent en poupe. La banque aux trois clés et son homologue brésilien Banco do Brasil ont concrétisé leur intention de collaborer dans le domaine de la banque d'affaires. Les deux établissements ont signé un accord de partenariat contraignant, qui va aboutir à une coentreprise.

Zurich Insurance (+1,4%) a vu ses primes brutes s'accélérer dans son activité dommages sur les neuf premiers mois de l'année, mais reculer dans l'assurance vie. Le groupe espère néanmoins dépasser ses objectifs fixés pour la période 2017-2019.

Lafargeholcim a progressé de 0,8%, après que la Cour d'appel de Paris a annulé la mise en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" de Lafarge France, toujours accusé d'avoir financé des groupes terroristes en Syrie, pour maintenir l'activité d'une de ses usines.

Sur le marché élargi, Obseva s'est écroulé (-47,5%), après l'annonce de l'abandon de son programme de recherche clinique avancée sur le Nolasiban. En conférence téléphonique, le directeur financier a souligné que le financement de l'entreprise est assuré jusqu'au 1er trimestre 2021.

Ascom (+8,0%) a annoncé la nomination "permanente" de Jeannine Pilloud en tant que directrice générale. Le groupe zougois a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers à l'occasion de sa journée des investisseurs.

