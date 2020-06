Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert grâce à ses poids lourds

Zurich (awp) - Les indices ont terminé en ordre dispersé mardi à la Bourse suisse. Le SMI a réussi à boucler dans le vert, soutenu par ses trois poids lourds, alors que le SLI, où la pondération de Nestlé, Roche et Novartis est moindre, a cédé du terrain. Le SPI a aussi gagné un peu de terrain.

A New York, Wall Street reprenait son souffle en matinée, au lendemain d'une séance qui avait amené le Nasdaq à un nouveau record et le S&P500 à son niveau du début d'année.

Les acteurs du marché se concentrent surtout sur le redémarrage progressif de l'économie au fur et à mesure du déconfinement dans les principales puissances économiques et misent sur le rebond de l'activité des entreprises. Toutefois, a fait remarquer Patrick O'Hare de Briefing, "personne ne doit vraiment être surpris" par le repli des indices mardi "dans la mesure où le marché n'a fait que grimper depuis le 23 mars".

Les investisseurs étaient déjà dans l'attente de l'issue mercredi de la séance de deux jours du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les traders ont beaucoup profité du soutien apporté par la Fed, qui a injecté de l'argent massivement dans les circuits financiers depuis le début de la pandémie pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés et faciliter les emprunts des entreprises.

En Suisse, les répercussions du Covid-19 sont bien visibles. Après un bond en avril, le taux de chômage a encore légèrement accéléré en Suisse en mai, passant à 3,4% contre 3,3% le mois précédent. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis février 2017.

Economiesuisse devise l'ampleur du recul du produit intérieur brut (PIB) pour l'ensemble de l'exercice en cours à 5,4%, avant une reprise de 4,1% en 2021. Dans la foulée, Pictet, Raiffeisen et la Banque cantonale de Genève (BCGE) ont également publié leurs propres pronostics pour 2020, à respectivement -7,0%, -5,0% et -3,9%.

Le SMI a terminé en hausse de 0,32% à 10'184,82 points, avec un plus haut à 10'206,64 et un plus bas à 10'112,43. Le SLI a cédé 0,32% à 1524,33 points et le SPI a gagné 0,33% à 12'564,25 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont progressé et 21 reculé.

Lonza (+3,2%) précède Logitech (+2,2%) et Novartis (+2,0%) sur le podium.

Lundi, Société Générale a entamé la couverture de Lonza à "buy". La pandémie a poussé l'action Lonza à de nouveaux records, a commenté l'analyste qui s'attend à la réalisation des projets d'élargissement dans la biopharma et il voit un potentiel de bonnes surprises.

Nestlé (+1,8%) et Roche (+1,2%) ont aussi soutenu l'indice.

Adecco (-3,3%) a terminé lanterne rouge derrière UBS (-2,7%) et Credit Suisse et Swiss Life (chacun -2,6%). Zurich (-2,5%) et Julius Bär (-2,4%) ont aussi fini dans le bas du tableau.

Partners Group (-1,2%) n'a pas profité du relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs, Citigroup et Vontobel, avec recommandations à respectivement "neutral" et deux fois "buy". L'analyste de la banque zurichoise estime que les perspectives à long terme sont intactes pour le gérant d'actifs.

Sur le marché élargi, Conzzeta (-2,1%) a indiqué évoluer au deuxième trimestre dans des conditions encore plus détériorées qu'en début d'année. Le résultat opérationnel (Ebit) est désormais attendu autour de 50 millions de francs suisses en 2020, à comparer aux 167,2 millions l'exercice précédent.

Helvetia (-3,9%) a obtenu plusieurs autorisations importantes en vue de reprendre son concurrent espagnol Caser, l'opération devant être finalisée à fin juin. Evoquant les effets financiers de la pandémie de nouveau coronavirus, l'assureur st-gallois estime que ceux-ci pèseront à hauteur de plusieurs dizaines de millions de francs suisses sur le résultat actuariel net.

Leclanché (inchangé) a annoncé un nouveau projet de conversion de dette et l'intégration au conseil d'un représentant de Fefam.

Wisekey (+10,4%) et Obseva (+6,6%) précèdent Zur Rose (+4,1%) sur le podium du SPI.

