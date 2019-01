Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert, sous les plus hauts du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement positive mardi. Le SMI s'est toutefois arrêté sous son plus haut du jour. Les autres principales places européennes ont aussi eu le vent en poupe, alors que fleurissent les espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

A New York, les indices gagnaient du terrain en matinée. "Le marché attend des informations positives sur ces discussions commerciales entre émissaires américains et chinois", a observé Jeffrey Saut de Raymond James.

Ces négociations "se passent très bien", a affirmé Donald Trump. Aucune information n'avait toutefois filtré dans l'immédiat sur ces rencontres, les premières discussions officielles depuis la trêve conclue entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping à l'issue d'un sommet à Buenos Aires en Argentine le 1er décembre.

Sur le front macroéconomique, la production industrielle a de nouveau reculé en novembre en Allemagne, baissant de 1,9% sur un mois après avoir déjà perdu 0,8% en octobre.

En France, le déficit commercial s'est une nouvelle creusé en novembre, passant à 5,1 milliards d'euros, après s'être établi à 4,1 milliards en octobre.

En Suisse, le taux de chômage a atteint 2,6% en moyenne en 2018, contre 3,2% un an plus tôt, son niveau le plus bas depuis les dix dernières années, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur le seul mois de décembre en revanche, il a légèrement augmenté à 2,7%.

Le commerce de détail suisse a vu ses recettes se rétracter en novembre de 0,1% en termes nominaux sur un an. En termes réels, la chute atteint 0,3%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le SMI a fini sur un gain de 1,10% à 8629,48 points, avec un plus haut à 8670,67 et un plus bas à 8560,16. Le SLI a gagné 0,97% à 1320,09 points et le SPI 1,07% à 10'077,94 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 5 ont reculé et 25 avancé.

Le petit camp des perdants se compose de Sika (-4,0%), Geberit (-3,8%), Sonova (-1,0%), Swisscom (-0,9%) et Givaudan (-0,04%).

Sika a pourtant annoncé que son chiffre d'affaires a pour la première fois dépassé les 7 milliards de francs suisses l'an dernier. Il a aussi annoncé son intention d'acquérir le français Parex. Les prévisions de rentabilité pour l'année écoulée ont en revanche déçu.

Goldman Sachs a rétrogradé Geberit à "sell" et a fortement abaissé l'objectif de cours Geberit. L'analyste a notamment relevé l'évolution souffreteuse du marché de la construction dont est tributaire le groupe de Jona.

A l'inverse, le podium du jour est occupé par AMS (+10,8%), Temenos et Swiss Life (chacun +3,2%), suivi par Adecco (+3,1%) et Vifor (+3,0%).

Le courtier Hauck & Aufhäuser a porté sa recommandation pour AMS à "hold" de "sell".

Adecco a vu sa recommandation et son objectif de cours relevés par UBS, qui invite désormais à s'engager sur le titre ("buy"). Swiss Life a profité d'un relèvement de recommandation de JPMorgan à "overweight", contre "neutral" précédemment.

Dans le camp des poids lourds, Vasant Narasimhan, le patron de Novartis (+1,9%) préconise un changement de mentalité dans le secteur pharmaceutique. Il faudrait selon lui se concentrer davantage sur les traitements curatifs, plutôt que sur la gestion sur le long terme des maladies chroniques.

Roche (+1,9%) a aussi surperformé le marché, alors que le troisième larron Nestlé (+0,5%) est resté un peu en retrait.

Les bancaires Credit Suisse (+1,2%), Julius Bär (+1,1%) et UBS (+0,9%) ont fini au milieu du classement.

Sur le marché élargi, Sulzer (+1,1%) a décroché une commande d'un montant non dévoilé auprès d'ArcelorMittal pour la fourniture de colonnes de séparation et d'équipements de distillation pour le site de Gand de l'aciériste français.

La banque Valiant (+3,5%) a placé des obligations sécurisées pour 303 millions de francs suisses, la troisième tranche d'une émission qui a débuté en novembre 2017.

Swiss Prime Site (+0,7%) a trouvé des locataires pour huit sites du groupe de mode italien OVS, qui s'est retiré du marché suisse au premier semestre 2018.

rp/lk