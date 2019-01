Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Le SMI a évolué toute la séance dans le vert, en dents de scie entre plus bas et plus haut du jour, finissant peu sous le plus haut et soutenu par le début de séance positif à Wall Street.

Les investisseurs étaient dans l'attente de l'issue de la motion de censure déposée contre la Première ministre britannique Theresa May sur le dossier du Brexit. En Suisse, Panalpina a fortement progressé après l'offre de rachat de son concurrent danois DSV.

A New York, les trois principaux indices gagnaient du terrain en matinée, soutenu par les bons résultats financiers des banques Goldman Sachs et Bank of America. "Les résultats du secteur bancaire sont meilleurs qu'anticipé", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Les investisseurs s'attardaient peu en revanche sur le rejet massif de l'accord sur le Brexit du Parlement britannique la veille, qui ouvre à nouveau une période d'incertitude en Europe, et ce à quelques heures du vote d'une motion de censure contre la Première ministre Theresa May, déposée par le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn.

Le SMI a terminé en hausse de 0,56% à 8873,77 points, avec un plus haut à 8883,95 points et un plus bas à 8824,84 points. Le SLI a gagné 1,08% à 1374,48 points et le SPI 0,64% à 10'358,72 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé et quatre reculé.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+8,6%), Vifor (+5,0%) et Credit Suisse (+3,7%).

Dans le sillage des résultats de Bank of America et de Goldman Sachs, les autres bancaires UBS (+3,1%) et Julius Bär (+3,5%) ont aussi eu le vent en poupe.

Kühne+Nagel (+3,1%) a profité de l'offre non sollicité du concurrent danois DSV sur le groupe bâlois Panalpina (+27,7% à 175 francs suisses sur le marché élargi). Le conseil d'administration de ce dernier va étudier la proposition, qui se monte à 170 francs suisses par titre. Dans la foulée, Vontobel a fortement relevé l'objectif de cours, tout en confirmant "hold". La lenteur du rétablissement de Panalpina expose depuis quelque temps déjà la société aux appétits de la concurrence a relevé l'analyste qui n'exclut pas une pas une surenchère par un autre acteur du secteur.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,6%) a pesé sur l'indice alors que Roche (+0,02%) a fini quasi stable et que Novartis (+0,4%) a gagné un peu de terrain.

Avec Nestlé, Sika (-0,9%) et Lonza (-0,7%) constituent le trio des plus gros perdants, auquel s'ajoute ABB (-0,3%).

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Richemont (+0,6%) et confirmé "buy". Selon l'analyste, le groupe genevois du luxe est parvenu à combler les attentes du marché au troisième trimestre, même si la croissance organique dans la joaillerie a toutefois accusé un refroidissement. La porteur Swatch (+1,1%) a fait encore mieux.

Au lendemain des premiers chiffres de Partners Group (+1,9%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste s'attend à une hausse des coûts de capitaux et juge que le rendement du dividende reste attractif.

Aux assurances, Swiss Re (+0,7%) n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Barclays qui a confirmé "overweight". L'analyste estime notamment que l'évolution des marchés risque d'avoir pesé sur le produit des placements.

Sur le marché élargi, Airopack a chuté de 53,8%. Le spécialiste néerlando-zougois des aérosols a revu à la baisse ses résultats déjà publiés du premier semestre, mais également les projections pour l'ensemble de 2018.

Oerlikon (+4,8%) a profité d'une recommandation à l'achat émise par Deutsche Bank, dont l'analyste a salué la position dominante du groupe dans les revêtements de surface à l'échelle mondiale.

Newron (+3,2%) a obtenu l'accès au Canada pour son traitement Onstryv (safinamide) contre la maladie de Parkinson, tandis que DKSH (+1,4%) a signé un accord de distribution pour 11 pays avec le fournisseur d'ingrédients pharmaceutiques Novo Nordisk Pharmatech.

