Bourse Zurich: le SMI termine dans le vert une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi, mesuré à son indice vedette. Le SMI a évolué une bonne partie de la séance juste sous la barre des 9600 points, avant de perdre son élan et passer brièvement dans le rouge dans l'après-midi. Il a connu une belle remontée sur la fin.

A New York, Wall Street montait en matinée, malgré l'inscription de plus de 3 millions de personnes aux allocations de chômage sur une semaine.

Avec ces données, les USA comptent désormais près de 33,5 millions de personnes ayant pointé au chômage pour la première fois depuis mi-mars. Ces chiffres s'expliquent par l'arrêt brutal de l'économie avec la mise en place de mesures massives de confinement dans le pays pour endiguer le coronavirus.

"Le marché, dans son état d'esprit actuel, a tendance à voir la baisse du nombre de demandes d'allocation comme une nouvelle plutôt positive", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Mais le point clé du rapport, c'est que l'arrivée en masse de nouveaux inscrits est désastreuse pour l'activité économique en général, car les emplois ne seront pas rétablis aussi rapidement qu'ils ont été perdus", a-t-il ajouté.

Sur le front économique, la productivité a fortement diminué au premier trimestre 2020 aux USA par rapport au dernier trimestre 2019.

La Chine a annoncé un rebond surprise de ses exportations en avril en dépit de la pandémie de coronavirus. Les importations se sont toutefois effondrées.

L'Allemagne et la France ont enregistré une dégringolade de leurs productions industrielles respectives en mars.

En Suisse, le taux de chômage a pris l'ascenseur en avril, pour s'établir à 3,3%. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis mars 2017. D'ici la fin de l'année, il pourrait monter au-dessus de 4%, avec des pics à 5% sur certains mois, a averti le chef de la direction du travail auprès du Seco, Boris Zürcher.

Le SMI a terminé en hausse de 0,48% à 9617,98 points, avec un plus haut à 9635,96 et un plus bas à 9555,61 points. Le SLI a gagné 0,99% à 1405,35 points et le SPI 0,44% à 11'970,01 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé, quatre reculé et le bon Schindler est resté coincé entre les étages.

Une fois n'est pas coutume, Roche (-1,5%) a fini lanterne rouge derrière Swisscom (-0,9%) et Novartis (-0,5%). Sika (-0,2%) complète le groupe des perdants. Le troisième poids lourd, Nestlé (+1,0%) a en revanche bien soutenu l'indice.

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "hold". Independent Research a pour sa part relevé sa recommandation à "acheter", après "conserver", tout en réduisant l'objectif de cours. L'analyste voit un potentiel de hausse de 15% pour le cours de l'action.

Aux bancaires, Credit Suisse (+2,3% ou 18,6 centimes) était traitée ce jour hors dividende de 13,88 centimes. Julius Bär (+2,2%) et UBS (+2,7%) ont aussi gagné du terrain.

ABB (+0,9%) a remporté un contrat de 180 millions de dollars auprès du constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail (+0,2%). Le géant zurichois de l'électrotechnique lui fournira des équipements pour des rames et locomotives en Europe et en Amérique du Nord.

La volatile AMS (+5,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium, après les chiffres de l'allemand Osram en cours d'acquisition. Alcon (+4,0%) et Partners Group (+2,7%) complètent le trio.

Sur le marché élargi, Molecular Partners (+11,9%) a fait le point sur ses liquidités au terme du premier trimestre et en a profité pour faire l'éloge d'un traitement expérimental contre le virus responsable du Covid-19, dont les premiers essais sur l'homme sont agendés au second semestre.

L'organisateur d'évènements MCH Group (+2,0%) est parvenu à un accord sur le remboursement des exposants pour l'édition 2020 annulée de Baselworld. La foire ne sera pas reconduite sous la forme qui était la sienne jusqu'ici.

Valiant (+1,6%) a publié des résultats au premier trimestre moins bons que ce que les analystes escomptaient mais s'estime bien préparé et solide pour affronter le reste de l'exercice 2020.

Schaffner (+0,3%) a vu sa rentabilité s'évaporer sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20, sans toutefois tomber dans le rouge.

Silvan Meier a renforcé son positionnement dans le capital de Meier Tobler (-5,4%) en rachetant les parts de Ferguson. Dans la foulée, la BC de Zurich a suspendu la couverture du titre.

rp/buc