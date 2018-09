Bourse Zurich: le SMI termine de justesse au-dessus des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé la première séance de la semaine en hausse. L'ambiance était plombée par les incertitudes persistantes sur le commerce international, ainsi que les atermoiements dans les négociations entre Londres et l'exécutif européen, alors que se profile le spectre d'un Brexit dur.

Après être resté une bonne partie de la journée juste sous la barre symbolique des 9000 points, le SMI des valeurs vedettes l'a franchie sur la dernière ligne droite, terminant à son plus haut du jour. Wall Street étant fermé en raison d'un jour férié, les impulsions sont restées limitées.

"Les investisseurs avaient pensé un court instant que l'ombre du conflit commercial avait disparu. Le président américain Donald Trump a cependant remis le dossier entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne sur la table", ont indiqué les analystes d'IG, soulignant aussi les problèmes avec certaines monnaies de pays émergents.

L'inconstant locataire de la Maison-Blanche a en effet répété samedi sa menace d'expulser le Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena), au lendemain de la suspension de difficiles négociations commerciales qui ont buté en grande partie sur son intransigeance.

En Chine, l'indicateur indépendant Caixin a fait état d'un essoufflement de l'industrie manufacturière, au plus bas en 14 mois sur fond de guerre commerciale et de demande intérieure morose.

En France, la croissance du secteur manufacturier a accéléré en août, portée par un raffermissement de la demande intérieure, mais les tensions commerciales pèsent sur la confiance des fabricants.

Les directeurs d'achats des sociétés industrielles suisses ont connu un regain d'optimisme surprenant en août, alors qu'ils s'étaient montrés plus prudents les derniers mois. Les ventes réalisées par le secteur du commerce de détail ont progressé de 0,3% en juillet en termes nominaux par rapport à juillet 2017.

Le Swiss Market Index (SMI) a progressé de 0,33% à 9003,47 points, son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) a gagné 0,26% à 1470,89 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,25% à 10'776,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 on gagné du terrain, 11 en ont perdu et Vifor est resté sur ses marques.

La victoire d'étape revient à Sonova (+2,6%), à la faveur d'un relèvement de recommandation par HSBC, qui invite désormais à l'achat du titre (buy). Les assureurs Swiss Re (+1,6%) et Swiss Life (+1,4%) complètent le podium. L'assureur vie semble avoir profité d'un relèvement de recommandation par JPMorgan à "neutral".

Lanterne rouge des échanges en fin de matinée, Aryzta (+0,6%), qui a vu son objectif de cours raboté par Vontobel, n'a pas failli à sa réputation de volatilité.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,8%) et Roche (+0,5%) ont soutenu l'indice, alors que le troisième larron Nestlé (+0,2%) a terminé juste au-dessus de l'équilibre.

Sur le marché élargi Sulzer (+0,4%) a racheté le zougois Medmix Systems pour un montant non divulgué. La société de Rotkreuz est spécialisée dans les applicateurs médicaux pour les tissus, les os, la chirurgie buccale et les médicaments.

L'action au porteur Dätwyler s'est enrobée de 1,3% après l'annonce du rachat de l'américain Parco, spécialisé dans la fabrication de joints toriques.

La société immobilière Hiag (-1,1%) a connu une évolution favorable au cours des six premiers mois, enregistrant une croissance des revenus locatifs.

La Bourse suisse devrait prochainement accueillir un nouveau venu, le spécialiste des emballages aseptisés pour l'industrie alimentaire SIG Combibloc. Ce dernier veut se faire coter sur la place zurichoise "dans les prochains mois".

