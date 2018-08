Bourse Zurich: le SMI termine de justesse dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mardi de justesse dans le vert après avoir navigué en zone négative tout l'après-midi. Son indice phare SMI est par ailleurs repassé au-dessus de la barre des 9000 points. La saison des résultats a repris ses droits avec les chiffres de Swiss Life et de Geberit, ainsi que ceux de plusieurs moyennes capitalisations.

Les principaux indices à Wall Street évoluaient aussi dans le vert en milieux de séance, tentant de repartir de l'avant après deux séances particulièrement chahutées par la crise en Turquie, grâce notamment de résultats d'entreprises appréciés par les marchés.

Sur le front économique, les pays développés "devraient relativiser l'impact économique des déboires de la Turquie", ont relevé les experts d'Aurel BGC. La livre turque se reprend quelque peu ce matin grâce à un mouvement technique. Il n'y a cependant pas d'amélioration notoire dans les relations entre Washington et Ankara puisque le président Erdogan vient d'appeler au boycott de plusieurs appareils électroniques américains, Apple notamment.

Aux Etats-Unis les prix des produits importés sont restés inchangés en juillet, maintenus à ce niveau par une hausse des prix de l'énergie. En revanche, les prix à l'exportation ont baissé pour la première fois depuis un an (-0,5%), notamment à cause de la chute du prix du soja, qui fait les frais des représailles tarifaires chinoises.

A la clôture, le SMI a grignoté 0,05% à 9010,19 points, avec un plus haut journalier à 9070,41 et un plus bas à 8966,61 points. Le SLI a perdu 0,03% à 1472,26 points et le SPI a pris 0,07% à 10'741,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et neuf ont pris de l'altitude.

Lanterne rouge échoit à Geberit (-1,6%) qui a subi des prises de bénéfice. Le groupe a publié ses résultats à mi-parcours faisant état d'une croissance honorable dopée par des effets de change. Il est également parvenu à améliorer le niveau de rentabilité.

Vifor (-1,5%) et Lonza (-1,0%) ont complété le trio des principaux perdants.

Le podium de la séance est constitué de la plus que jamais volatile Aryzta (+14,6%), loin devant Logitech (+1,1%) et Givaudan (+1,0%). Le boulanger industriel a récupéré une partie des pertes enregistrée notamment la veille.

Les poids lourds ont évolué de manière contrastée. Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,4%) ont avancé tandis que Novartis (-0,2%) a pesé sur l'indice vedette.

Swatch (+0,3%) figure aussi parmi les gagnants du jour tandis que Richemont (-0,1%) a dû céder du terrain.

Après avoir avancé dans les premiers échanges, Swiss Life (-0,2%) a rejoint le camp des perdants. L'assureur a publié des résultats semestriels en hausse et supérieurs aux attentes du marché.

Les bancaires ont une nouvelle fois été boudées par les investisseurs. Credit Suisse (-0,8%), UBS (-0,2%) et Julius Bär (-0,04%) ont fini dans le rouge. Depuis la fin de la semaine dernière, ces titres souffrent des craintes liées à la crise en Turquie. Selon Bloomberg, Credit Suisse va diviser la gestion de fortune en sept unités régionales, contre quatre actuellement.

Sur le marché élargi, Tornos (+2,4%) a confirmé au premier semestre la bonne dynamique qui a prévalu en début d'année.

Straumann (+4,5%) a notamment augmenté d'un quart son chiffre d'affaires sur les six premiers mois.

Arbonia (-3,2%) a connu une progression vigoureuse de son chiffre d'affaires au premier semestre, avec une forte croissance dans toutes les divisions. La rentabilité a aussi pris l'ascenseur.

