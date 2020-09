Bourse Zurich: le SMI termine de peu au-dessus de la barre des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI, qui avait dans un premier temps vu ses gains initiaux fondre en matinée, s'est repris par la suite et il a terminé quelques points au-dessus de la barre des 10'300. Le front des nouvelles d'entreprises est resté plutôt calme.

Les effets de la crise du coronavirus sur l'économie suisse se sont révélés un peu moins sévères qu'initialement annoncé. Le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 7,3% au deuxième trimestre, moins que la première estimation de -8,2%, selon les indications fournies par le Seco.

A New York, Wall Street montait nettement en matinée, rebondissant après les pertes de la semaine passée.

"L'élection présidentielle semble être le prochain catalyseur majeur à court terme avec le premier débat cette semaine", a affirmé Art Hogan de National Holdings Corporation.

Les investisseurs gardaient aussi les yeux rivés sur l'espoir d'un accord entre démocrates et républicains au Congrès pour une nouvelle aide budgétaire face aux dégâts sur l'économie provoqués par la pandémie de coronavirus.

Le SMI a terminé en hausse de 0,90% à 10'308,67 points, avec un plus haut à 10'359,64 et un plus bas à 10'261,43. Le SLI a pris 1,67% à 1563,09 points et le SPI 0,94% à 12'835,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls Roche (-0,9%), Lonza (-0,4%) et Kühne+Nagel (-0,1%) ont reculé.

Roche publié des données d'études cliniques positives pour son médicament Evrysdi (risdiplam), destiné à traiter l'amyotrophie spinale (SMA) de type 1 chez l'enfant. Le traitement, homologué en août par l'Agence américaine du médicament (FDA), a démontré son efficacité lors d'une étude de suivi sur deux ans menée chez des patients âgés entre deux et sept mois atteints par l'amyotrophie spinale de type 1.

Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,6%) ont terminé dans le bas du tableau des gagnants.

Sonova (+14,4%) a fini largement en tête du classement, devant les bancaires UBS (+6,1%), Credit Suisse (+5,5%) et Julius Bär (+4,7%).

Le fabricant d'appareils auditifs a relevé ses prévisions pour le premier semestre 2020/21 suite à une reprise plus forte qu'attendu. Le groupe ne s'attend désormais plus qu'à une chute de 21% de ses ventes en rythme annuel.

Les bancaires avaient été plutôt chahutées ces dernières séances. Credit Suisse a désigné un nouveau responsable pour la Suisse romande. Christian Steinmann succèdera le 1er décembre à Michael Willimann, qui a décidé de quitter le groupe à la fin de l'année afin de se consacrer à d'autres projets personnels.

AMS (+2,5%) va procéder à des coupes drastiques dans le cadre de sa reprise de l'allemand Osram Licht. Selon le Welt am Sonntag, le groupe autrichien entend supprimer cette année 1700 emplois chez Osram, ramenant les effectifs à 21'700.

Les sites d'e-commerce de luxe Net-a-Porter et Mr Porter, propriétés de Richemont (+2,6%), vont s'associer à la plateforme Watches & Wonders (ex-SIHH). Quelque 14 maisons horlogères seront réunies dans le cadre de cette opération. Swatch (+3,5%) a fait encore mieux que son concurrent genevois.

Sur le marché élargi, le fabricant de matériel ferroviaire Stadler (+2,5%) a annoncé le départ pour fin mars prochain de Jürg Gygax, responsable depuis 2013 de la division Services et membre de la direction. Il sera remplacé par Daniel Baer.

Basilea (+2,4%) a démarré des études cliniques de phase 1/2 avec le derazantinib chez les patients atteints de cancer de l'estomac au stade avancé, présentant une mutation du gène FGFR. Le traitement doit être évalué en monothérapie, ainsi qu'en combinaison avec l'atezolizumab de Roche.

Le motoriste Pierer Mobility (+2,0%) profite d'une demande accrue pour les motos de marque KTM, Husqvarna et Gasgas, ainsi que pour les deux-roues électriques Husqvarna et R Raymon. Cet engouement a incité la direction à revoir à la hausse ses prévisions de ventes pour le deuxième semestre.

Le spécialiste des technologies solaires Meyer Burger (+0,1%) a nommé Jürgen Schiffer pour succéder à Manfred Häner au poste de directeur financier (CFO). Le nouveau responsable prendra ses fonctions le 1er octobre. Il aura pour tâche notamment de transformer les structures existantes et d'adapter les rapports financiers de l'entreprise.

Achiko (-5,4%) a bouclé les six premiers mois de 2020 sur une perte nette de plus de 5 millions de dollars, contre seulement -1,1 million un an plus tôt.

