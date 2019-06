Bourse Zurich: le SMI termine de peu au-dessus des 9600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sa première séance de la semaine sur une note positive. Le SMI, qui avait évolué dans le rouge une bonne partie de la journée, s'est nettement repris au milieu de l'après-midi, suivant par la suite l'évolution de l'indice de référence de Wall Street.

A New York, le Dow Jones et le S&P 500 gagnaient du terrain en matinée, alors que le Nasdaq cédait du terrain.

"Le marché est en train d'essayer de recalibrer l'impact des dégâts économiques provoqués par la guerre commerciale sino-américaine" et "l'incertitude repose aussi bien sur la durée de cet affrontement que sur l'ampleur de son escalade", a commenté Art Hogan, de la société d'investissement National.

De nouveaux droits de douane punitifs sur 60 milliards de dollars de produits américains importés chaque année en Chine ont notamment commencé à être appliqués samedi, en réponse aux dernières sanctions américaines prises début mai sur 200 milliards de dollars de produits chinois.

Pékin est ainsi passé résolument à la contre-offensive sur fond de menaces d'embargo sur certains métaux stratégiques, "liste noire" d'entreprises étrangères, hausse des droits de douane et rhétorique guerrière.

Au niveau macroéconomique, l'indice suisse des prix à la consommation a modérément augmenté en mai (+0,3% à 102,7 points) et l'inflation a progressé sur un an de 0,6%. De son côté, l'industrie suisse peine à retrouver des couleurs, pâtissant notamment de carnets de commande qui s'amincissent, d'après l'indice des directeurs d'achat (PMI) en mai. Enfin, BAK Economics a relevé 1,1% à 1,2% ses prévisions de croissance pour 2019.

Le SMI a fini sur un gain de 0,83% à 9602,72 points, son plus haut du jour, après avoir pointé au plus bas à 9439,06 points. Le SLI a gagné 0,45% à 1464,86 points et le SPI 0,77% à 11'632,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Le podium du jour se compose de Lonza (+3,9%), Nestlé (+1,9%) et Novartis (+1,6%).

Le vainqueur du jour va partiellement externaliser sa division Specialty Ingredients (LSI), une annonce saluée par les analystes autant que par les intervenants. Environ 130 postes sont menacés par ces mesures.

Novartis a démontré l'efficacité de son traitement Xolair contre la rhinosinusite, alors que Roche (+0,4%) a publié de nouvelles données positives pour la combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de la chimiothérapie Abraxane pour le traitement du cancer du sein triple négatif métastatique positif au PD-L1. Ces annonces ont été faites alors que se tient jusqu'à mardi le congrès oncologique Asco à Chicago.

Swisscom (+0,9%) fait aussi partie du peloton des gagnants. La Commission de la concurrence (Comco) va examiner le projet de rachat d'UPC Suisse par son concurrent Sunrise (+2,7%). Après de premières investigations, il existe des indices que la concentration crée ou renforce une position dominante sur différents marchés, selon la Comco.

Zurich Insurance (+0,2%) a finalisé l'acquisition des activités assurance-vie d'ANZ en Australie. HSBC a réduit sa recommandation à "hold" après "buy" tout en relevant l'objectif de cours.

La banque britannique a aussi relevé l'objectif de cours de Swiss Life (+0,04%) et de Bâloise (-0,5%), confirmant à chaque fois "hold".

Dans le camp des perdants, AMS (-2,3%) a fini lanterne rouge, suivi par les bancaires UBS (-1,5%), Julius Bär (-1,4%) et Credit Suisse, en baisse de 1,0% comme Logitech.

Lafargeholcim (-0,2%) a indiqué que 73% du dividende sera payé sous forme de nouvelles actions.

Temenos (-0,1%) décroche un contrat d'Eurobank Group pour lui fournir ses systèmes "Temenos Infinity" et "Temenos T24 Transact".

Sur le marché élargi, BKW (+0,9%) va créer une société de technique du bâtiment, AEK, dont le siège social sera à Soleure. Le groupe énergétique bernois compte créer quelque 200 emplois ces prochaines années.

Stadler (+1,4%) a reçu une nouvelle commande d'envergue de 119 millions de dollars pour la livraison de huit trains de type Flirt destinés au Dallas Rapid Transit (Dart) au Texas.

Belimo (+0,4%) veut encourager les entreprises innovantes du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Le laboratoire Basilea (-1,5%) n'a pas séduit les investisseurs, après avoir pourtant revendiqué des résultats positifs d'études cliniques pour son candidat BAL101553 dans le traitement de patients atteints de certaines formes de tumeur cérébrale.

Par ailleurs, le fabricant d'emballages Aluflexpack prévoit de faire son entrée à la Bourse suisse le 28 juin et vise deux à trois acquisitions.

rp/buc