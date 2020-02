Bourse Zurich: le SMI termine en hausse

Zurich (awp) - Après avoir hésité tout au long de la séance lundi, alors que les espoirs de maîtrise rapide de l'épidémie de coronavirus en provenance de Chine ont été ébranlés par la propagation de la maladie, la Bourse suisse a clôturé en hausse. Ne cédant pas à la panique sur un marché manquant d'impulsion, le SMI a terminé au-dessus des 11'000 points.

A New York, les indices Dow Jones, S&P et Nasdaq aussi hésitants à l'ouverture, prenaient un peu de hauteur en matinée, affichant alors des hausses respectives de 0,24%, 0,30% et 0,47%.

Le bilan humain du coronavirus a désormais dépassé les 900 victimes et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiète de la contamination de personnes n'ayant pas récemment mis les pieds dans l'Empire du Milieu. Les interdictions de circuler en Chine ont par ailleurs eu un effet notable sur l'inflation dans le pays en janvier, qui s'est emballée à plus de 5%. En Suisse, le renchérissement annuel a plafonné à 0,2% l'an dernier, tandis que le taux de chômage a marginalement progressé en janvier.

Le front des nouvelles d'entreprises est demeuré relativement calme, avec des résultats provisoires ou définitifs de deux sociétés cotées seulement. Roche est venu rajouter un peu d'animation avec l'échec d'une étude clinique contre une forme héréditaire rare de la maladie d'Alzheimer.

A la faveur de l'évolution favorable à Wall Street, le Swiss Market Index (SMI) a consolidé ses gains dans l'après-midi, pour achever la séance en progrès de 0,35% à 11'039,78 points, soit un nouveau plus haut historique de clôture, lequel s'est aussi révélé le niveau les plus élevé de la séance. Le plus bas de la journée s'est inscrit à 10'963,52 points.

Le Swiss Leader Index (SLI) a lui aussi clôturé en hausse de 0,45% à 1690,83 points, tout comme le Swiss Performance Index (SPI), lequel a terminé sur une progression de 0,36% à 13'327,76 points. Sur les trente plus grosses capitalisations de la cote, sept ont reculé, les 13 autres achevant la journée en hausse.

Du côté des valeurs vedettes, le bon Roche a lâché 0,07%, terminant tout juste dans le camp des perdants du jour. Le laboratoire bâlois n'a pas atteint le critère primaire d'évaluation avec son traitement expérimental gantenerumab contre la forme autosomique dominante de la maladie d'Alzheimer, mais assure que cet échec ne remet pas en question deux autres études cliniques avancées contre la forme la plus commune de cette maladie neurodégénérative.

Nestlé a pris (+0,2%), alors que l'autre géant pharmaceutique bâlois Novartis (+0,8%) faisait encore mieux.

Au bon bout du tableau, les bancaires se retrouvaient dans le gros du peloton, non sans avoir figuré une bonne partie de la séance dans le groupe des poursuivants, alors que Julius Bär, désormais recommandé à l'achat par Morgan Stanley, a poursuivi son échappée solitaire (+4,4%), juste devant la toujours volatile AMS (+4%). Lonza (+1,4%) occupait la 3e marche du podium, précédant Swatch Group (+1,2%) et Vifor (+1,2%).

Credit Suisse a progressé de 0,8% et UBS de 0,3%).

Le marché élargi également affichait des performances contrastées. Le facilitateur de distribution DKSH s'est envolé de 14,7%, après avoir présenté une copie 2019 largement conforme aux attentes.

Le spécialiste des rayons-X, fréquences radio et faisceaux d'électrons Comet décollait de son côté de 7,2%, après avoir sans crier gare publié un avertissement positif sur ses résultats de l'an dernier. Le groupe fribourgeois prévoit de poursuivre sur la voie du rétablissement.

La société de participations industrielle Perrot Duval en revanche sombrait de 14%, son titre étant traité hors dividende. Les actionnaires ont validé en assemblée générale extraordinaire le principe d'une double rémunération au titre de 2019.

vj/ck