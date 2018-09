Bourse Zurich: le SMI termine en hausse après l'emploi aux Etats-Unis

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini la séance de vendredi en légère hausse, se redressant après la publication des données sur l'emploi américain. Malgré des chiffres solides sur les créations d'emploi et les salaires, ainsi qu'un taux de chômage stable, les principaux indices de Wall Street affichaient des directions opposées.

Le taux de chômage aux Etats-Unis s'est maintenu à 3,9% et les créations d'emplois ont été plus fortes que prévu à 201'000 contre 147'000 en juillet. La hausse du salaire horaire moyen sur un an en août à 2,9% est la plus forte depuis juin 2009.

"L'économie américaine a maintenant créé des emplois sans discontinuer depuis 95 mois, soit près de huit ans", ont constaté les analystes de Mirabaud Securities, ajoutant que "les chiffres de l'emploi d'août sont très positifs". Les données ne sont pas "à même de remettre en cause la hausse des taux en décembre prochain et encore moins celle du mois de septembre", ont-ils ajouté.

Ces annonces avaient aussi des répercussion sur les devises. Le dollar s'envolait nettement face au franc à 0,9679 USD/CHF, tandis que la monnaie helvétique prenait de la vigueur face à l'euro passant brièvement sous 1,12 avant de se relâcher à 1,1208 EUR/CHF.

A la clôture de la place zurichoise, le SMI s'affichait en hausse de 0,28% à 8843,11 points. Le SLI a fini en progression de 0,10% à 1445,19 points et le SPI a pris 0,22% à 10'552,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont terminé en baisse, deux stables et 14 en hausse.

Aryzta (+4,2%), Vifor (+2,2%) et Lonza (+1,5%) sont restés dans le haut du classement jusqu'en fin de séance, sans informations concrètes.

Les trois poids lourds de l'indice ont également fini dans le vert, avec Nestlé (+0,4%), Novartis (+0,5%) et Roche (+1,2%). Ce dernier n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Jefferies.

A l'inverse, les bancaires UBS (-1,0%) et Credit Suisse (-0,9%), ainsi que Partners Group (-0,9%) ont occupé la fin de tableau. Le gestionnaire d'actifs zougois publiera ses résultats semestriels détaillés mardi.

Sur le marché élargi, le groupe de cliniques privées Aevis Victoria (+1,0%) a fait son entrée sur le marché bernois de la santé en se portant acquéreur au 1er octobre des activités chirurgicales de la clinique bernoise de Siloah.

Le sidérurgiste Schmolz+Bickenbach (-4,6%) a indiqué que la rupture par l'Armée de l'air américaine d'un contrat avec sa filiale américaine Finkl resterait sans incidence sur ses objectifs annuels.

Ceva (-6,3%) a également nettement lâché du terrain à la clôture. La société américaine, basée à Baar et cotée à la Bourse suisse, a pourtant confirmé ses objectifs à moyen terme lors de sa journée des investisseurs.

al/vj