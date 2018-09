Bourse Zurich: le SMI termine en nette hausse, Richemont dans le rang

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en nette hausse lundi, portée par ses poids lourds. L'optimisme des investisseurs suisses a fait fi de la morosité qui prévalait à Wall Street. Richemont, qui avait démarré en fanfare, a fini en milieu de tableau.

Les marchés actions européens ont évolué en hausse dans le courant de l'après-midi, "en dépit du bruit de fond provoqué par les incertitudes sur le commerce international et les économies émergentes", ont constaté les analystes de CMC Markets dans une note.

Ces derniers ont notamment rappelé les dernières menaces du président américain Donald Trump sur de nouvelles taxes, ainsi que les problèmes politiques et économiques en Turquie, en Argentine et au Venezuela, qui n'ont cependant pas eu d'emprise sur le Vieux continent.

Au niveau macroéconomique, le Japon a affiché une forte croissance de 0,7% au deuxième trimestre, mais cette embellie devrait être éphémère, ont averti les économistes. En Chine, les prix à la consommation comme à la production sont restés fermes le mois dernier, sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,3% en août sur un an.

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, s'attend à une croissance "autour de 1,7%" cette année, "un peu plus faible" que le chiffre de 2% prévu par le gouvernement.

Le SMI a engrangé 0,99% à 8930,24 points, tandis que le SLI s'est adjugé 0,82% à 1457,05 points et le SPI 0,92% à 10'649,99 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre ont reculé, deux (Julius Bär et Sonova) ont terminé stables, et 24 ont clôturé en hausse.

Les trois premières marches du podium sont échues à Schindler (+2,3%), Dufry (+2,2%) et Novartis (+1,5%).

Le groupe pharmaceutique bâlois a été soutenu par un relèvement de recommandation et d'objectif de cours de Merrill Lynch. Le titre a fait peu de cas des remous provoqués par les ex-relations entre le groupe pharmaceutique et le sulfureux avocat de Donald Trump, Michael Cohen, remises au goût du jour dans la presse alémanique.

Roche (+0,7%) a rebondi en fin de séance, après avoir vu sa recommandation rétrogradée à "neutral", après "buy", également par Merrill Lynch.

Le troisième poids lourd Nestlé (+1,2%) a également nettement soutenu l'indice vedette de la place zurichoise. Le torréfacteur et distributeur de café Blue Bottle Coffee, racheté intégralement par le géant veveysan il y a un an, pourrait faire son arrivée sur le marché européen prochainement.

Clariant (+0,8%) a profité de la finalisation de l'accord avec le saoudien Sabic, qui détient désormais 24,99% des actions du groupe rhénan de spécialités chimiques.

Richemont (+0,8%) a quelque peu perdu de son lustre en fin de journée. Le groupe de luxe, qui a organisé ce lundi son assemblée générale, a nommé Jérôme Lambert au poste de directeur général. La société genevoise a dépassé les attentes après cinq mois avec un taux de croissance dépassant les 20%.

Entraîné dans son sillage, son homologue Swatch (+0,7%) a également été recherché.

Les bancaires Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,2%) ont eu la faveur des investisseurs. Les analystes de Barclays ont relevé la recommandation pour le titre de la banque aux deux voiles.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group (+0,5%) a investi pour le compte de ses clients l'équivalent de près de 140 millions de francs suisses pour acquérir et construire la première étape d'une ferme éolienne en Australie.

Aryzta (-4,0%), Vifor (-1,1%) et Logitech (-0,7%) se sont retrouvés à l'autre extrémité du tableau.

Sur le marché élargi, Ceva Logistics (+0,7%) a renouvelé son accord avec l'australien Western Power.

Orascom DH (+0,8%) a conclu un partenariat avec l'opérateur Itaka pour remplir ses hôtels en Egypte.

Romande Energie (-1,6%) a inauguré à Puidoux la première centrale à gazéification de Suisse, une technologie novatrice qui permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité.

Les rédactions romandes de Tamedia (+0,4%) ont décidé de suspendre leur préavis de grève.

al/buc