Bourse Zurich: le SMI termine en vert, au-dessus de la barre des 9100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a repris du terrain lundi après le recul de vendredi. Le SMI, qui avait ouvert dans le vert, est rapidement passé au rouge et y est resté pratiquement constamment jusqu'en début d'après-midi. Dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street, il est repassé au vert vers 14h30, franchissant les 9000 points et poursuivant sur sa lancée pour finir au-dessus des 9100 points.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée, tentant de consolider les gains engrangés la semaine passée et alors que le président Trump a prolongé les mesures destinées à contenir le coronavirus.

"Les nouvelles concernant le Covid-19 en tant que telles ne se sont pas vraiment améliorées (pendant le week-end), mais les nouvelles concernant les efforts pour le garder sous contrôle l'ont été et cela semble ragaillardir l'état d'esprit des investisseurs", s commenté Patrick O'Hare, de Briefing.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 34'610 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon le dernier bilan établi par l'AFP lundi à 13 heures. Et plus de 727'080 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Le président américain a reculé dimanche sur un possible allègement des restrictions visant à ralentir la propagation du coronavirus, reconnaissant que les Etats-Unis n'avaient pas encore connu le pic de la pandémie. Pour le marché, "l'idée est que la prolongation de ces mesures va aider à contenir l'expansion du coronavirus, ce qui est ce que tout le monde souhaite car une baisse du nombre de cas représenterait un important signal pour une éventuelle détente des mesures paralysant actuellement l'économie", a souligné M. O'Hare.

Le SMI a terminé en hausse de 1,98% à 9174,39 points, plus haut du jour et après un plus bas à 8866,35. Le SLI a gagné 1,48% à 1339,87 points et le SPI 2,09% à 11'161,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Le podium du jour est composé d'Alcon (+8,1%), Logitech (+4,8%) et Roche (+4,1%). Novartis et Nestlé (chacun +2,4%) ont aussi soutenu l'indice.

Les deux géants pharma ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils veulent participer au développement d'un traitement contre le Covid-19 ou de tests de dépistage.

Dans le camp des perdants, ABB (-6,7% ou 1,16 franc) a fini lanterne rouge derrière Julius Bär (-2,7%) et Vifor (-2,5%).

ABB était traité ce jour hors dividende de 80 centimes. Le conglomérat zurichois a par ailleurs lancé un avertissement sur résultats pour le premier trimestre, prévenant que le recul des recettes et de la rentabilité aura touché l'ensemble de ses secteurs d'activité.

Credit Suisse (-0,7%) et UBS (-0,1%) ont aussi reculé. Le numéro un bancaire helvétique a confirmé sa proposition de dividende pour l'exercice 2019. DZ Bank a par ailleurs abaissé l'objectif de cours d'UBS et confirmé "vendre". L'analyste estime que la prime de valorisation par rapport au groupe de comparaison n'est pas justifiée, malgré une bonne qualité de bilan et une politique attractive de dividende. Il souligne que les incertitudes liées à la crise du coronavirus sont élevées, rappelle les affaires juridiques pendantes et la base de coûts élevée.

Schindler (-1,0%) a déjà prévenu vendredi s'attendre "au mieux" à une stagnation de ses revenus en 2020, mais que sa rentabilité allait dans tous les cas souffrir. Vontobel a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". La vente de nouvelles installations risque d'être impactée fortement par la crise du coronavirus, selon l'analyste.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+57,9%) et son partenaire NeuroRX ont obtenu le feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) et de l'Union européenne pour mener une étude clinique pour tester le produit Aviptadil contre le Covid-19.

Starrag (-0,5%) a décidé de ne pas verser de dividende. VP Bank (-0,8%) a fait état d'un correctif de valeur de 20 millions de francs suisses, attribué à l'épidémie de coronavirus.

Bossard (-1,1%) ne proposera à ses actionnaires plus qu'un dividende de 2,00 francs suisses au titre de 2019, au lieu des 4,00 francs suisses initialement articulés.

Pierer Mobility (-1,9%) a réalisé une nouvelle performance remarquée en 2019, mais abandonne sa feuille de route établie pour l'année en cours.

Rapid Nutrition (-5,3%) a multiplié sa rentabilité opérationnelle nette par plus de deux sur le premier semestre de son exercice décalé 2019/20.

