Bourse Zurich: le SMI termine en vert, au-dessus des 10'700 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a repris mercredi du poil de la bête, après son petit accès de faiblesse de la veille, et a terminé sur une note positive. Le SMI a évolué une partie de la séance dans le rouge et sous la barre des 10'700 points. Il s'est bien repris en seconde partie d'après-midi et a fini au-dessus de ce niveau, près du plus haut du jour.

A New York, Wall Street était aussi en vert en matinée, alors qu'étaient attendus les résultats de la double élection au Sénat dans l'Etat du sud de Géorgie. "La situation est mitigée alors que les démocrates semblent en passe de gagner le contrôle majoritaire du Sénat", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Si les démocrates remportent les deux sièges, beaucoup pensent qu'il sera plus facile pour le Congrès d'augmenter les impôts et intensifier les règlementations", a-t-il souligné.

Le SMI a terminé en hausse de 0,50% à 10'747,08 points, avec un plus haut à 10'759,20 points et un plus bas à 10'620,74 points. Le SLI a gagné 1,01% à 1704,69 points et le SPI 0,27% à 13'356,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Soutenues selon des courtiers par la hausse des taux des bons du trésor américain, les valeurs financières ont bien progressé: Credit Suisse (+5,6%) a pris la première place du podium, devant Julius Bär (+5,3%) et Lafargeholcim (+5,1%) seule "non financière" à s'être glissée tout en haut du tableau. UBS et Swiss Life (chacun +4,3%) ont aussi terminé tout près du sommet.

Les deux autres assureurs Zurich Insurance (+3,1%) et Swiss Re (+3,4%) ont aussi tiré leur épingle du jeu.

Citigroup a repris la couverture de l'assureur Swiss Life avec une recommandation d'achat, sans autre commentaire, et un objectif de cours à 474 francs suisses (clôture à 431 francs suisses).

Zurich Insurance a été porté par une étude sectorielle publiée par Deutsche Bank dans le cadre de laquelle la banque allemande a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'éclatement de la pandémie au printemps dernier a prélevé une dîme importante sur le cours des assureurs, mais les deux derniers mois ont aussi été le théâtre d'un rétablissement marqué, a notamment souligné l'analyste.

Adecco (+1,7%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours de Credit Suisse et confirmation de recommandation "outperform". L'analyste s'attend à une amélioration des marges grâce aux efforts d'économie et au gain d'efficience.

Geberit (+1,4%) a progressé après un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "underweight". Les estimations ont été adaptées à l'évolution des prix des matières premières et des cours de change, a précisé l'analyste.

Credit Suisse a réduit l'objectif de cours de SGS (+1,1%) et confirmé "neutral", estimant que la prime avec laquelle le groupe genevois est négocié pourrait être remise en cause. Bryan Garnier a lui relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral "pour le géant de l'inspection et de la certification. L'analyste s'attend notamment à une performance annuelle qui devrait confirmer la résilience de la branche.

A l'autre bout du tableau, Kühne+Nagel (-2,7%) a fini lanterne rouge, derrière Alcon (-1,4%) et Nestlé (-1,3%).

Les deux autres poids lourds Roche (-1,0%) et Novartis (-0,04%) ont aussi fléchi.

Roche et sa filiale américaine Genentech ont annoncé une collaboration avec l'américain Ribometrix pour renforcer leur position dans la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques ciblées sur l'ARN.

La Banque cantonale de Zurich a relevé à "surpondérer" et "pondérer" l'objectif de cours de Lonza (-0,1%). L'entreprise rhénane jouit clairement d'une position dominante dans son domaine d'activité, a commenté l'analyste et il y a encore un potentiel significatif d'amélioration du rendement des capitaux investis et du flux de trésorerie disponible.

Sur le marché élargi, Leonteq (-0,3%) a inauguré une représentation à Dubaï, intensifiant ainsi sa présence au Moyen-Orient.

Au lendemain de l'annonce de la vente de sa division Fenêtres, Vontobel a relevé l'objectif de cours d'Arbonia (%) et confirmé "hold". La cession des activités dans les fenêtres va permettre à l'entreprise de se concentrer sur les segments climatisation, sanitaires et portes, a notamment relevé l'analyste.

