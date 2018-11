Bourse Zurich: le SMI termine juste sous la barre des 8900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a reperdu du terrain mardi, ne parvenant pas à poursuivre sur la lancée nettement positive de la veille. Le SMI a terminé de peu sous la barre des 8900 points environ à mi-distance de son plus bas et de son plus haut du jour. La géopolitique continue de souffler le chaud et le froid et cela a incité les investisseurs à la prudence.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée, alors que le président Donald Trump a de nouveau brandi la menace de taxes supplémentaires sur les importations chinoises, refroidissant ainsi l'espoir d'un apaisement imminent entre les deux pays.

"Si on imagine bien que c'est +une sorte de pression+ pour s'assurer qu'il y ait un réchauffement entre les deux premières puissances commerciales du monde, pas sûr que cela soit le bon moyen" pour y arriver, ont commenté les analystes de Mirabaud Securities.

Les investisseurs digéraient aussi les commentaires jugés "prudents" du vice-président de la banque centrale américaine Richard Clarida, selon les analystes de Charles Schwab. Il a notamment insisté, dans un discours, sur la nécessité de s'appuyer sur les indicateurs pour ajuster les futures décisions de la banque centrale et d'adopter une approche "graduelle" dans la remontée des taux d'intérêt.

Le SMI a fini en recul de 0,37% à 8898,01 points, avec un plus bas à 8851,02 et un plus haut à 8941,03. Le SLI a cédé 0,51% à 1379,71 points et le SPI 0,33% à 10'416,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et 7 avancé.

Dans le petit peloton des gagnants, Dufry (+1,8%) a pris la première place du podium devant Swiss Re (+0,8%) et Swisscom (+0,4%).

Swiss Re a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par la Deutsche Bank, qui a aussi augmenté l'objectif de cours. L'analyste juge notamment que le bilan du réassureur est un des plus solides dans la branche. Il anticipe une amélioration du ratio combiné pour 2019.

Les plus gros perdants du jour sont les chimistes Sika (-2,3%), Clariant (-2,0%) et la volatile AMS (-1,9%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,5%) a détaillé ses objectifs dans le cadre de l'introduction en Bourse de sa division ophtalmologique Alcon. Ainsi, cette dernière doit verser régulièrement des dividendes dès 2020 et vise une marge aux alentours de 25% dès 2023. Julius Bär a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste voit un cocktail intéressant de nouvelle direction, d'innovation et de réorganisation.

Roche a perdu 0,3% et Nestlé a grignoté 0,02%.

Aux bancaires, Morgan Stanley a abaissé la recommandation pour Credit Suisse (-1,5%) à "equal weight" d'"overweight" et réduit l'objectif de cours. Les analystes disent rester "confiants" dans la capacité de Credit Suisse à atteindre ses objectifs en termes de coûts. Mais sur le plan des revenus, les défis s'annoncent plus importants que prévu.

Les experts de la banque américaine ont aussi réduit l'objectif de cours d'UBS (-0,6%) mais ont confirmé "overweight". La visibilité reste moindre selon eux. Ils tablent notamment sur une forte progression dans l'e-Banking et la banque privée. Des placements risqués font toutefois peser un risque de forte érosion de la valeur comptable.

Geberit (-0,9% à 385,40 francs suisses) a souffert: Credit Suisse a abaissé la recommandation à "neutral" et a fortement réduit l'objectif de cours à 420 de 485 francs suisses. Les analystes estiment que l'action du spécialiste des produits sanitaires ne devrait pas remonter rapidement, après sa dernière correction. Les perspectives de croissance à moyen terme ont été revues à la baisse. Les changements structurels actuels font peser des risques sur les activités.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-0,2%) a annoncé la signature d'un accord de livraison à long terme avec l'indonésien Garudafood. Le contrat prévoit la fourniture supplémentaire de 7000 tonnes de chocolat par an pour une usine de biscuits du groupe indonésien.

Dottikon (-0,2%) a publié des résultats semestriels moroses. Après avoir lancé un avertissement sur résultats mi-octobre, le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a dévoilé des ventes et une rentabilité en net repli.

Vontobel a abaissé l'objectif de cours d'Aryzta (+5,7%) et confirmé "reduce". Sur la base de la dynamique et l'évolution très inégales des volumes et des prix dans les différentes régions, l'analyste a revu à la baisse ses prévisions de croissance. Les prochains mois s'annoncent difficiles, selon lui. Le boulanger industriel doit apporter la preuve qu'il est en mesure d'améliorer ses bénéfices et sa rentabilité.

rp/lk