Bourse Zurich: le SMI termine l'année au-dessus des 10'700 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sa dernière séance de l'année sur une note positive, poursuivant sur la lancée de lundi et mardi. Le SMI a longtemps évolué dans une fourchette relativement étroite d'une quarantaine de points, sous et au-dessus de la barre des 10'700 points. Il s'est envolé dans la dernière demi-heure, inscrivant son plus haut du jour, avant de retomber un peu.

Sur l'ensemble de l'année, l'indice vedette de SIX a grapillé 0,8%. Son plus haut de l'année se situe bien au-delà des 10'000 points, à 11'270 points inscrit le 19 février, alors que le plus bas a été atteint le 23 mars à 7650,23 points alors que la pandémie du coronavirus se propageait.

Au niveau du SLI, le plus haut de l'année se situe à 1723,72 points et le plus bas à 1110,18 points. Le SPI a quant à lui inscrit un plus haut de l'année à 13'570,28 points et un plus bas à 9340,77 points points.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain, pour son avant-dernière séance de l'année.

"L'optimisme persistant sur les vaccins l'emporte sur l'aggravation de l'épidémie", ont indiqué des analystes de Wells Fargo. Le moral des investisseurs est soutenu par le fait que "les régulateurs britanniques ont été les premiers à approuver le vaccin d'Astrazeneca contre le Covid-19", ont-ils ajouté.

Ce vaccin, mis au point par le groupe britannique avec l'université d'Oxford, était très attendu pour des raisons pratiques: bien moins cher que celui déjà distribué, il peut être conservé à la température d'un réfrigérateur ce qui facilite une vaccination à grande échelle. Il sera utilisé dès le 4 janvier au Royaume-Uni qui en a commandé 100 millions de doses.

Sur le front économique, le baromètre de décembre du Centre de recherches conjoncturelles KOF laisse penser que l'économie suisse devrait encore souffrir en début d'année prochaine de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Le SMI a fini la séance sur un gain de 0,20% à 10'703,51 points, avec un plus haut à 10'749,68 points et un plus bas à 10'685,94 points. Le SLI a terminé sur un recul marginal de 0,04% à 1682,10 points et le SPI a pris 0,08% à 13'327,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

Le podium du jour se compose des poids lourds Novartis (+1,4%, -9,0% sur un an) et Roche (+0,7%, -1,6% sur un an), ce dernier partageant la médaille d'argent avec Logitech. Swiss Life (+0,4%, -15,1% sur un an) a pris le bronze.

Le podium de l'année est occupé par Logitech (+87,5%), Lonza (+61,0%) et Sika (+33,0%)

Logitech et Lonza sont deux valeurs parmi celles qui ont le plus "bénéficié" de la pandémie du coronavirus: le premier en raison de la vogue du télétravail et le second grâce notamment à son accord de production du vaccin anti-Covid 19 de l'américaine Moderna.

Rare entreprise ayant publié des informations ce mercredi, la médaille de bronze de l'année, Sika (-0,7%), a passé un accord avec le gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER). L'autorité de surveillance, qui n'a infligé aucune pénalité financière dans cette affaire, reprochait au chimiste de spécialités plusieurs violations des prescriptions sur le devoir d'annonce entre juillet 2018 et mars 2019.

Du côté des perdants du jour, Clariant (-1,2%, -12,9% sur un an) a fini lanterne rouge, derrière Adecco (-1,1%, -3,4% sur un an), Partners Group (-1,1%, +17,2% sur un an) et Straumann (-1,0%, +8,5% sur un an).

Sur l'ensemble de l'année, la lanterne rouge est détenue par AMS (-27,1%) derrière Swiss Re (-23,3%) et Temenos (-19,3%).

Le troisième poids lourd, Nestlé, a perdu 0,3% ce jour et un petit 0,5% sur un an.

Du côté des bancaires, Credit Suisse (-0,04%) a reculé de 13,0% sur un an. UBS (-0,4%) a gagné 2,0% sur un an et Julius Bär (-0,8%) +2,1% depuis début 2020.

Sur la journée et l'année, les valeurs du luxe Richemont (-0,5%, +5,3% sur un an) et Swatch (+0,2%, -10,6% sur un an) ont connu des sorts divers.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (-24,7% à 0,27 franc, +29'650% sur un an) a essuyé un revers sur le chemin devant conduire à l'homologation du Zyesami pour le traitement en urgence de patients Covid-19 présentant une déficience respiratoire.

L'autorité sanitaire américaine FDA a rejeté la demande d'examen accéléré ("Fast Track Designation"). La firme genevoise et son partenaire de recherche américain Neurorx avaient déposé la demande en septembre, après avoir reçu en août une promesse d'examen accéléré.

rp/al