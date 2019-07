Bourse Zurich: le SMI termine la séace quasiment à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a changé de direction à plusieurs reprises jeudi. Le SMI a évolué toute la journée au-dessus de la barre des 10'000 points, sans parvenir cependant à battre son plus haut historique en séance de la veille (10'091,48). L'indice vedette de SIX a terminé juste en dessous de son nouveau plus haut historique en clôture inscrit lui aussi la veille (10'066,53).

Les marchés étaient orphelins de Wall Street, fermé ce jeudi pour cause de fête nationale.

Les investisseurs sont déjà dans l'attente de la publication vendredides statistiques américaines du chômage et des créations d'emploi. Celles-ci pourraient décevoir: "Les petites et moyennes entreprises semblent avoir des problèmes et n'ont pas pu faire face à la faiblesse conjoncturelle du premier semestre comme les grandes sociétés", font remarquer les experts de CMC Markets.

En Suisse, l'inflation a légèrement accéléré en juin, affichant une progression de 0,6% sur un an. Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation est resté inchangé à 102,7 points. Les données sont conformes aux attentes des économistes sondés par AWP, qui tablaient sur un renchérissement annuel entre 0,5% et 0,7% et mensuel entre -0,1% et +0,1%.

Le SMI a terminé en recul de 0,05 point (-0,00%) à 10'066,48 points, avec un plus haut à 10'087,84 et un plus bas à 10'047,79. Le SLI a gagné 0,06% à 1546,28 points et le SPI 0,03% à 12'179,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé, et 15 ont avancé, Geberit et SGS terminant sur leurs marques.

Le podium du jour est occupé par la volatile AMS (+1,2%), devant UBS et Logitech (chacune +1,0%).

UBS n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par JPMorgan qui a confirmé "overweight". L'analyste de la banque américaine demeure méfiant à l'égard des banques européennes, soulignant notamment l'impact de l'évolution attendue sur le front des taux d'intérêt.

Certaines rumeurs laissent penser que le patron de Credit Suisse (+0,6%) Tidjane Thiam pourrait être pressenti pour succéder à Christine Lagarde à la tête du FMI. Par ailleurs, UBS a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste a revu ses estimations avant la publication des chiffres au 2e trimestre et table sur un bénéfice en recul pour les unités APAC et Global Markets.

Julius Bär (+0,7%) a aussi gagné du terrain.

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Lafargeholcim (+0,5%) et confirmé "buy". L'analyste s'attend à une amélioration de l'Ebitda au deuxième trimestre en Europe.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,2%) a soutenu l'indice, alors que Roche (-0,2%) et Novartis (-0,3%) l'ont grevé.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Sika (-0,2%) et confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy). L'analyste prévoit une nette accélération de la croissance au 2e trimestre. Stables au niveau organique, les recettes devraient avoir profité de l'acquisition de Parex, une transaction qui continuera d'avoir des effets au 2e semestre.

La lanterne rouge du jour échoit à Alcon (-1,0%), derrière Lonza et Temenos (chacun -0,7%).

Sur le marché élargi, Aluflexpack (+1,3%) a fait savoir que l'option de surallocation de 730'000 actions a été pleinement exercée et que le flottant se maintient à environ 46,4% de toutes les actions.

Barry Callebaut (+0,6%) se dote d'un nouveau centre de distribution globale à Lokeren, en Belgique. Il louera les locaux de cette plateforme de distribution au spécialiste belge de l'immobilier industriel WDP, qui prévoit d'investir pas moins de 100 millions d'euros dans ces installations.

L'assureur Bâloise (+0,2%) a indiqué que sa filiale dédiée au marché helvétique s'est dotée d'un nouveau directeur des ventes et marketing en la personne de Mathias Zingg, succédant à Bernard Dietrich.

L'énegéticien BKW (+0,2%) a acquis un institut bavarois et un bureau d'études à Hambourg. Ils font désormais partie du réseau d'entreprises de BKW Engineering, qui propose des prestations d'ingénierie complètes en Europe germanophone.

rp/buc