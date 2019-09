Bourse Zurich: le SMI termine la séance et le mois au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une séance en dents de scie lundi jusqu'en début d'après-midi, avant d'opter définitivement pour le vert. Le SMI a terminé la journée et le mois au-dessus de la barre des 10'000 points. Il s'est même approché de son plus haut historique de clôture (10'094,09) du 12 septembre dernier. Le front des nouvelles d'entreprises est resté calme.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée. Les investisseurs pariaient sur un apaisement des tensions commerciales sino-américaines. Vendredi, le marché avait fléchi, après que l'agence Bloomberg avait annoncé que l'administration US réfléchissait à limiter les investissements US en Chine.

Samedi, une porte-parole du département du Trésor a cependant indiqué dans un tweet que "l'administration (américaine) n'envisage pas de bloquer des entreprises chinoises des marchés américains pour le moment. Nous apprécions les investissements aux Etats-Unis".

Lundi, le conseiller économique du président américain, Peter Navarro, a, pour sa part, remis en question la véracité des informations de Bloomberg dans une interview sur CNBC, affirmant que "plus de la moitié de l'article était extrêmement imprécis ou juste complètement faux".

Le SMI a fini en hausse de 0,40% à 10'078,32 points, avec un plus haut à 10'087,85 et un plus bas à 10'012,90. Le SLI a gagné 0,30% à 1538,03 points et le SPI 0,47% à 12'233,13 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et 8 reculé.

Les poids lourds pharma ont retenu l'attention alors que s'achevait à Barcelone le congrès oncologique ESMO. Roche a gagné 0,6% et Novartis 0,2%. Vontobel a relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "buy". L''analyste ayant pris en compte les dernières données sur l'anticancéreux Tecentriq présentées lors de l'ESMO. Roche a notamment fait état de résultats positifs dans le traitement d'une certaine forme de cancer de la vessie.

Novartis a enregistré des résultats encourageants pour des traitements contre l'asthme dans le cadre d'études cliniques de phase III. La thérapie QVM149 à inhaler une fois par jour améliore "significativement" la capacité respiratoire, comparé à un autre traitement de Novartis, le QMF149, a précisé le laboratoire bâlois.

Le 3e poids lourd, Nestlé (+0,5%) a soutenu l'indice.

Dans le peloton de tête, Adecco (+%1,7) précède Sika, Swiss Life et Credit Suisse (tous +1,0%9. UBS (+0,6%) a aussi eu le vent en poupe. Julius Bär (+0,1%) est resté en retrait.

Parmi les entreprises ayant fait l'objet d'informations, le bon de participation Schindler (+0,4%) a légèrement progressé après l'annonce d'un remaniement dans l'équipe exécutive.

Citigroup a relevé l'objectif de cours de Swatch (+0,5%) et a confirmé "buy". Le concurrent genevois de l'horloger biennois, Richemont a pris 0,3%.

Temenos (-1,4%) est la lanterne rouge du jour, derrière Partners Group (-0,4%) et Lafargeholcim, Sonova, Alcon et Vifor (tous -0,3%).

Sur le marché élargi, l'opérateur Sunrise (-2,6%) a revu à la baisse son augmentation de capital, destinée à financer ses vues sur UPC Suisse. L'opérateur promet pour l'occasion un dividende amélioré au titre de 2019. Le principal actionnaire, Freenet, a réitéré son refus de l'opération, malgré les changements apportés.

L'actionnaire de référence de Meyer Burger (+1,8%) passe à l'offensive pour faire élire son candidat au conseil d'administration: Sentis Capital PCC estime qu'il n'existe aucun risque de conflit d'intérêt ou de sanction pour le groupe bernois.

Addex (-4,1%) est retombé dans les chiffres rouges au premier semestre, que ne parvenaient pas à atténuer les projets de cotation secondaire au Nasdaq.

La société informatique Softwareone prévoit son entrée à la Bourse suisse au quatrième trimestre, suivant les conditions de marché. L'introduction ne devrait inclure que les actions existantes et les actionnaires-fondateurs devraient continuer à détenir la plus grande part du capital-actions.

rp/ck