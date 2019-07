Bourse Zurich: le SMI termine la semaine dans le rouge, sous les 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI, qui était repassé la veille au-dessus de la barre des 10'000 points, n'est pas parvenu à défendre ce niveau et a fini proche du plus bas du jour. La saison des résultats a marqué une pause après le feu d'artifice de jeudi.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, profitant des chiffres de Microsoft et Boeing. Les acteurs du marché continuaient par ailleurs à tenter de décrypter les propos de John Williams, président de la Réserve fédérale (Fed) de New York.

Jeudi, ce dernier a estimé que les banquiers centraux devaient, en cas de période difficile économiquement, agir d'autant plus rapidement que les taux directeurs étaient proches de zéro.

Pour de nombreux observateurs, il plaidait ainsi en faveur d'une baisse marquée des taux lors de la prochaine réunion de l'institution fin juillet. Un porte-parole de la Fed de New York a cependant précisé que M. Williams s'exprimait sur des recherches académiques, pas sur d'éventuelles décisions à venir.

"Le marché continue malgré tout à penser qu'on va bientôt avoir une sorte de baisse des taux et que d'autres pourraient suivre", a souligné Patrick O'Hare de Briefing. "On n'a pas besoin de M. Williams pour nous le dire, le président de la Fed Jerome Powell l'a déjà fait."

Le SMI a terminé en recul de 0,73% à 9937,03 points, avec un plus bas à 9920,06 et un plus haut à 10'048,39 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette de SIX a en revanche engrangé 1,8%. Le SLI a cédé 0,45% vendredi, à 1525,56 points, et le SPI 0,54% à 12'028,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 14 avancé et Geberit a fini stable.

Une fois n'est pas coutume, le bon de jouissance Roche (-2,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Givaudan (-1,7%) et Alcon (-1,4%).

Givaudan a fait l'objet de plusieurs commentaires analystes, au lendemain de la publication de son dernier partiel. Sur les six experts, deux ont abaissé l'objectif de cours et quatre l'ont relevé. Bernstein par exemple recommande le titre à "underperform" et a réduit l'objectif de cours, estimant notamment que d'autres entreprises de la branche offrent de meilleures perspectives.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,1%) a aussi perdu quelques plumes, alors que Novartis (+0,3%) fait partie des gagnants du jour.

Au lendemain des chiffres du colosse rhénan, plusieurs analystes ont revu leur copie et relevé l'objectif de cours. CFRA a abaissé sa recommandation à "hold", après "buy". L'analyste a estimé que les progrès réalisés au 2e trimestre tant au niveau des recettes que de la rentabilité sont déjà largement escomptés dans le cours de l'action.

Déjà sanctionné la veille après ses résultats semestriels, SGS (-1,1%) a encore reculé. Ce vendredi, cinq analystes ont publié des commentaires. Quatre ont abaissé l'objectif de cours et un (CFRA) l'a relevé, tablant sur un rétablissement de la rentabilité au 2e semestre.

Au lendemain des chiffres de Richemont (-0,8%), plusieurs analystes ont relevé l'objectif de cours. CFRA a dans la foulée abaissé sa recommandation à "sell", après "hold", soulignant les difficultés du groupe genevois à renforcer sa position en ligne, les conditions du marché et des stocks élevés.

Swatch (+0,2%), qui avait publié ses chiffres mercredi, a en revanche gagné du terrain.

UBS (-0,8%) lèvera le voile sur sa performance trimestrielle mardi. Credit Suisse (-1,4%) a aussi fléchi, alors que Julius Bär (+0,1%) a pris un peu de terrain dans l'attente de la publication lundi de ses résultats à mi-parcours.

Le trio de tête se compose de Vifor (+3,4%), AMS (+1,8%) et Schindler (+1,5%).

Sur le marché élargi, SFS (+6,5%) a vu sa rentabilité flancher au 1er semestre. La société a manqué les projections des analystes, mais a confirmé ses objectifs de croissance des ventes.

Valora (+5,5%) a fait état d'une solide performance au premier semestre, répondant aux attentes du marché, et ce, même en tenant compte de son changement de norme comptable.

CPH (+2,4%) a amélioré ses résultats à tous les niveaux au premier semestre. Mais face au ralentissement économique mondial attendu en 2019, la société lucernoise se veut prudente et anticipe des ventes et une rentabilité stable sur l'ensemble de l'année.

Georg Fischer (+3,5%) a regagné du terrain au lendemain de la publication de résultats semestriels en fort recul.

Polyphor (-8,5%) a poursuivi son chemin de crois, après l'annonce mercredi de l'abandon d'un essai clinique, de même que Bobst (-8,3%) déjà lourdement sanctionné après l'avertissement sur résultats lancé jeudi.

rp/buc