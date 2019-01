Bourse Zurich: le SMI termine la semaine dans le vert, Richemont en vue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Le SMI, qui avait tenté une percée vers les 8900 points en début de séance, n'est toutefois pas parvenu à maintenir le rythme et il a terminé plus près de son plus bas du jour que de son plus haut. Richemont a retenu l'attention avec la publication de ses ventes pour le 3e trimestre.

A New York, Wall Street reculait après un rebond qui a déjà duré cinq séances et avec des investisseurs qui se préparaient à entrer dans le vif de la saison des résultats du quatrième trimestre, quand les marchés ont été tellement secoués", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Plusieurs éléments peuvent inciter les courtiers à rester prudents, a avancé Patrick O'Hare de Briefing: les incertitudes sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, sur le Brexit, sur les résultats trimestriels à venir et sur la poursuite du blocage budgétaire.

Le seul indicateur majeur du jour concernait les prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont comme prévu par les analystes, reculé de 0,1% en décembre sur un mois et ralenti leur progression sur un an à 1,9% après 2,2% le mois précédent, tombant pour la première fois sous la cible des 2% depuis août 2017.

Le SMI a terminé en hausse de 0,30% à 8828,22 points, avec un plus haut à 8862,00 et un plus bas à 8806,20 points. Le SLI a fini en hausse de 0,28% à 1361,24 points et le SMI a pris 0,26% à 10'293,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, 8 reculé et Swatch a fini inchangé. Sur une semaine, le SMI a gagné 2,55%.

Le podium se compose de Richemont (+2,8%), Vifor (+1,7%) et LafargeHolcim (+1,4%).

Le groupe genevois du luxe a vu ses ventes bondir d'un quart à près de 4 milliards d'euros au cours du troisième trimestre de son exercice 2018/19, une performance supérieure aux attentes du marché. En termes organiques - ajustée des effets d'acquisition - la croissance s'est inscrite à 5%. Swatch n'a pas profité des bons résultats de son concurrent.

LafargeHolcim a vu sa recommandation relevée de deux crans par Merrill Lynch, qui recommande désormais l'achat du titre. Les analystes ont relevé l'effet positif de la baisse des prix de l'énergie sur les marges. En cours de matinée, le cimentier franco-helvétique a annoncé un important contrat aux Pays-Bas.

UBS a relevé l'objectif de cours de Temenos (+1,1%), mais confirmé "sell". Au niveau actuel de valorisation, l'analyste estime que la nature cyclique de l'entreprise genevoise n'est pas suffisamment prise en compte.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,9%) a précisé les contours de son programme de rachat d'actions jusqu'à concurrence de 1,5 milliard de francs suisses, qui débutera lundi prochain. UBS (+0,4%) et Julius Bär (+0,8%) ont aussi progressé. Pour cette dernière, Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". Après une évolution du marché déjà souffreteuse, les experts ont révisé leurs estimations concernant la masse sous gestion.

SGS (+0,7%) est toujours confrontée à un environnement difficile et volatile, a commenté Vontobel qui a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste s'attend notamment à ce que la société établisse une prévision pour 2019, en incluant les effets du différend commercial sino-américain.

Novartis (+0,5%) et Nestlé (+0,4%) ont soutenu l'indice, alors que Roche (+0,02%) a fini quasi inchangé.

Les trois plus gros perdants sont AMS (-2,4%), ABB (-1,9%) et le bon Schindler (-1,5%).

Selon des courtiers, ABB a souffert d'un avertissement sur résultats lancé la veille par le fabricant allemand de robots Kuka.

Sur le marché élargi, Straumann (3,2%) a profité d'un relèvement de recommandation de la part de Jefferies, qui a également rehaussé l'objectif de cours. Dans un entretien à la NZZ, le président Gilbert Achermann a par ailleurs expliqué qu'après une phase d'expansion par acquisitions, le groupe allait désormais mettre l'accent sur la croissance organique.

Peach Property Holding (-1,1%) a signé un contrat portant sur l'acquisition de 200 appartements supplémentaires à Kaiserslautern, portant son portefeuille à 1300 unités.

Airopack (-4,3%) a annoncé le report de son augmentation de capital annoncée fin novembre, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire prévue en février et qui devait avaliser le projet.

rp/jh