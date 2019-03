Bourse Zurich: le SMI termine la semaine en beauté

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini la semaine sur une note positive. Le SMI s'est maintenu dans le vert durant toute la journée dans une fourchette d'une cinquantaine de points. Après s'être approché à moins de 20 points des 9500 à un peu moins d'une heure de la fin de séance, l'indice a fini assez proche de son plus haut du jour, profitant du début de séance à Wall Street.

A New York, les indices gagnaient du terrain en matinée. Les investisseurs faisaient preuve d'optimisme avant un nouveau cycle de négociations commerciales entre Pékin et Washington. Les discussions ont été "franches et constructives", selon la Maison Blanche, avant une nouvelle session à Washington la semaine prochaine pour tenter de mettre fin aux différends entre les deux pays.

Le marché était également rassuré par la nette progression du taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, surveillé comme le lait sur le feu depuis une semaine car reflet des inquiétudes sur le ralentissement économique mondiale.

Dans le cadre du dossier Brexit, les députés britanniques ont recalé pour la troisième fois le Traité de retrait de l'UE de la Première ministre Theresa May, laissant un Royaume-Uni en crise face à deux options: un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce.

Le SMI a fini sur un gain de 0,76% à 9477,84 points, avec un plus haut à 9482,55 et un plus bas à 9426,10 et une progression de 1,7% sur une semaine. Le SLI a pris 1,11% à 1450,76 points et le SPI 0,71% à 11'241,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé: Nestlé (-0,3%) et Givaudan (-0,2%).

A part Nestlé, les deux autres poids lourds Novartis (+0,4%) et Roche (+1,1%) ont progressé.

Le podium du jour se compose de Temenos, Partners Group et Logitech (chacun +2,8%), suivis par Schindler (+2,6%) et Julius Bär (+2,4%).

Morgan Stanley a porté la recommandation pour Partners Group à "overweight" de "equal weight" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste estime que les renforcements réglementaires en Europe risquent de pousser les investisseurs à se tourner vers des placements alternatifs, point fort du gestionnaire d'actifs zougois.

Le bon Schindler a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs qui a confirmé "neutral". L'analyste a revu ses estimations sur la base des dernières tendances sur les marchés finaux, sans incidence sur son attitude à l'égard de la société, ni sur la recommandation.

Credit Suisse (+1,9%) et UBS (+1,5%) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours d'Adecco (+2,4%) mais confirmé "buy". L'analyste juge que la valorisation reste attractive et prévoit une accélération de la croissance organique.

Richemont (+1,9%) a vu la Banque royale du Canada abaisser l'objectif de cours et confirmer "outperform". S'il a réduit ses estimations pour l'Ebit cette année et la prochaine, l'analyste reste plus optimiste que la moyenne de ses confrères pour 2021. Swatch (+2,2%) a fait encore mieux que son concurrent genevois.

Aux assurances, Zurich (+0,5%) a fait l'objet d'une étude par JPMorgan qui a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". Le cours a gagné 12% depuis le début de l'année, ce qui semble traduire une grande confiance des investisseurs dans les priorités stratégiques de la direction.

Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceutical (+5,9%) a bouclé l'exercice écoulé sur une perte nette de 18,1 millions d'euros, contre -32,3 millions un an plus tôt, essentiellement à la faveur d'effets de change favorables et d'un bon résultat financier.

Aevis Victoria (+0,3%) veut continuer à s'ouvrir à de nouveaux actionnaires, notamment sa filiale Swiss Medical Network. Le résultat net s'est inscrit en territoire négatif en 2018, notamment en raison des travaux de rénovation qui ont affecté son parc immobilier d'hôtels et de cliniques. Les actionnaires se verront néanmoins gratifiés d'un dividende en hausse.

VAT (+0,6%) a annoncé le prolongement pour trois mois des mesures de chômage partiel touchant quelque 400 employés sur le site saint-gallois de Haag.

Stadler Rail a levé le voile sur sa prochaine entrée en Bourse. 40,25 millions d'actions existantes seront offertes dans une fourchette de prix entre 33 et 41 francs suisses. Le premier jour de cotation sera le 12 avril.

rp/jh