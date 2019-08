Bourse Zurich: le SMI termine la semaine sur un net rebond, au-dessus des 9700

Zurich (awp) - Pas mal chahutée cette semaine, la Bourse suisse a rebondi vendredi. Le SMI a longtemps oscillé autour de la barre des 9700 points pour finir nettement au-dessus, proche du plus haut du jour. Les autres principales places européennes ont aussi repris de l'altitude. La prudence restait toutefois de mise, les incertitudes conjoncturelles et les tensions géopolitiques n'ayant pas disparu.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée, un certain optimisme prévalant à nouveau à propos des négociations commerciales sino-américaines. Le regain d'un optimisme tout relatif est dû en partie à l'annonce jeudi soir par le président Donald Trump qu'il aura "bientôt" une conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Selon lui, les bons résultats du fabricant de semi-conducteurs Nvidia jouent aussi tout comme les très bons chiffres des ventes de détail en juillet publiés jeudi, en plus de la belle performance de Walmart aux Etats-Unis au 2ème trimestre.

La chute de la confiance des consommateurs en août, compilée par l'Uni Michigan, n'a apparemment pas effrayé le marché.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,27% à 9728,39 points, avec un plus haut à 9744,46 points et un plus bas à 9630,97 points. Sur la semaine, l'indice n'aura finalement perdu que 0,2%. Vendredi, le SLI a gagné 1,25% à 1469,95 points et le SPI 1,24% à 11'826,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, le bon Schindler (-0,2%) est le seul perdant.

Le fabricant d'ascenseurs et escalators lucernois avait publié ses chiffres mercredi, avec une hausse des entrées de commandes et du chiffre d'affaires mais un repli de la rentabilité

Swisscom (+3,0%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Julius Bär (+2,3%) et Alcon (+2,0%).

Au lendemain des chiffres du géant bleu, DZ Bank a relevé l'objectif de cours mais confirmé "vendre". L'analyste a dans l'ensemble été déçu par les résultats. Swisscom compense la forte concurrence sur le marché domestique par des mesures d'économies et, certes, la filiale italienne Fastweb croît, mais la concurrence là-bas aussi est appelée à se durcir à moyen terme, a estimé l'expert.

Royal Bank of Canada a abaissé l'objectif de cours de Julius Bär et a confirmé "outperform". L'analyste a revu ses estimations à la baisse pour les fonds sous gestion. Le contexte opérationnel s'est détérioré depuis la publication des chiffres du 2e trimestre.

RBC a aussi réduit l'objectif de cours de Credit Suisse (+1,8%), tout en confirmant "sector perform". L'analyste a salué la maîtrise des coûts de la banque aux deux voiles au 2e trimestre et voit un plus gros potentiel de hausse que pour l'action UBS (+1,7%). La force du franc et les taux très bas restent préoccupants.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,3%) a annoncé jeudi soir avoir reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) l'autorisation de mise sur le marché pour son anticancéreux Rozlytrek (entrectinib) pour le traitement d'un type de cancer du poumon. Dans la foulée, Vontobel a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste estime que le potentiel de chiffre d'affaires du nouveau médicament est de 720 millions de francs suisses par année.

Novartis et Nestlé (chacun +1,2%) ont pratiquement suivi l'indice.

Malgré de bons résultats semestriels, Vifor (+0,5%) a été rétrogradé à "neutral" de "buy" par Goldman Sachs qui a relevé l'objectif de cours. L'analyste a justifié la nouvelle recommandation par le récent rebond du cours du titre. De son côté, JPMorgan a confirmé "neutral" et augmenté l'objectif de cours, tout en notant que certains signes montrent que les performances du future blockbuster Veltassa ralentissent.

Sur le marché élargi, Gurit (+3,9%) a nettement augmenté ses ventes et son bénéfice semestriels, au-delà des attentes. Baader Helvea souligne la forte génération de liquidités et les bonnes perspectives. Un relèvement des estimations est prévu.

Actionnaire de référence de Sunrise (+3,5%), Freenet a renouvelé son opposition au rachat d'UPC par l'opérateur zurichois, jugé trop onéreux. Il va s'opposer à l'augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire.

rp/al