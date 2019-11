Bourse Zurich: le SMI termine la semaine sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné un peu de terrain vendredi. Le SMI a connu une flambée dans l'après-midi au moment de la publication des statistiques américaines de l'emploi en octobre, s'approchant de son plus haut historique en séance. Il a ensuite évolué plus ou moins latéralement avant de fléchir sur la fin.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs étaient confortés par des statistiques économiques meilleures que prévu aux Etats-Unis et en Chine. La veille, les indices avaient souffert d'un regain des craintes autour des négociations commerciales sino-américaines.

"Les marchés ont repris de la vigueur après la publication d'une progression plus forte que prévu du nombre de créations d'emplois en octobre aux Etats-Unis et une révision favorable des chiffres de septembre, qui fait suite à une lecture relativement optimiste de l'activité manufacturière en Chine", ont commenté les analystes de Charles Schwab.

Pour Christopher Low de FTN Financial, les chiffres de l'emploi US valident en quelque sorte "la décision de la Fed de déclarer l'économie remise sur pied et de faire une pause dans la baisse des taux d'intérêt".

Le SMI a fini sur un gain de 0,32% à 10'252,24 points, avec un plus haut du jour à 10'279,53 et un plus bas à 10'223,80 et avec un gain de 0,5% sur la semaine. Le SLI a gagné 0,41% à 1572,40 points et le SPI 0,28% à 12'3371,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, sept reculé et Clariant a fini stable.

Clariant a vu son objectif de cours abaissé et la recommandation maintenue à "neutral" par Goldman Sachs après les chiffres trimestriels de mercredi. L'analyste a qualifié les données de décevantes, notamment celles de la division Care Chemicals, dont la faiblesse devrait persister selon cette experte.

Les plus gros perdants du jour sont SGS (-0,6%), Logitech (-0,5%) et Givaudan (-0,4%).

Logitech a souffert d'une rétrogradation à "neutral" de "buy" par UBS qui a confirmé l'objectif de cours de 154 CHF. L'analyste a salué le fait que le groupe est parvenu à garantir le dividende et à faire des progrès à l'opérationnel malgré un contexte défavorable.

Si Nestlé (-0,3%) a reculé, les deux poids lourds pharma ont gagné du terrain. Roche (+0,1%) a annoncé un accord de développement et de licence, en vue d'élaborer des traitements contre les infections chroniques causées par l'hépatite B avec le laboratoire américain Dicerna. Ce dernier recevra un versement initial de 200 millions de dollars.

Jeudi soir, Chugai, filiale japonaise de Roche, avait annoncé avoir obtenu l'homologation d'Hemlibra à Taiwan pour le traitement de l'hémophilie A. Le médicament, blockbuster potentiel, est déjà homologué en Europe depuis février 2018 et aux USA depuis novembre 2017. Au total, il est homologué dans plus de 90 états dans l'indication mentionnée.

Novartis (+0,4%) a reconnu ne pas avoir atteint le critère primaire d'évaluation d'une étude comparative sur l'antipsoriasique Cosentyx. Les données n'ont pas permis d'établir une supériorité significative des jalons de réponse au traitement par rapport à l'Humira du concurrent américain Abbvie.

Julius Bär (+2,6%) précède AMS (+2,2%) et Credit Suisse (+2,0%) sur le podium.

Swatch (+1,4%) et Richemont (+,2%) ont aussi eu le vent en poupe, tout comme UBS (+1,0%)

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+1,0%) a profité d'un relèvement de recommandation à l'achat par les analystes de Research Partners qui ont aussi augmenté l'objectif de cours. L'analyste dit avoir été surpris favorablement par les résultats semestriels publiés en début de semaine. Il a souligné que les perspectives à long terme sont bonnes.

Chez Schmolz+Bickenbach (+10,5%), le comité de rémunération se prononcera sur les propositions du véhicule d'investissement Liwet du milliardaire russe Viktor Vekselberg de remanier le conseil d'administration. L'organe de surveillance de l'aciériste lucernois en difficulté a chargé ce comité d'évaluer les quatre candidats soumis par Liwet.

rp/fr